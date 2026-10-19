Pepe Jiménez Sevilla, 19 OCT 2026 - 11:18h.

El director deportivo, ante una posible sanción tras aparecer en el acta ante el Barça

El Cucho, duda para la Champions League

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El Betis pasa página. O al menos lo intenta. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini volvió al trabajo este lunes con la mente puesta en la cita ante el Feyenoord en Champions League y lo hizo, aunque no es excepcional, con la visita de Manu Fajardo, el director deportivo.

El encargado en materia de fichajes verdiblancas, que también apareció en el acta de De Burgos Bengoetxea por dar un golpe a una pelota tras la revisión del gol de Lo Celso, bajó este lunes al césped para presenciar algunos minutos de la sesión y, de paso, charlar con Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico.

Manu Fajardo decía en la previa del encuentro ante el Barça que su relación con el técnico era "notable" desde el día que llegó al puesto y que mantiene una conversación fluida con el chileno.

"La relación con Pellegrini, desde el primer día, es magnífica. Él siempre me ha tratado con mucho respeto, Manuel vive por y para la excelencia, yo lo concibo igual. Mucha comunicación, mucho respeto", decía el director deportivo antes de destacar que el entrenador incluso "me ha dado muchos consejos" desde que se conociesen.

Con este movimiento, el director deportivo también ha querido respaldar a la plantilla -y a jugadores como Facundo Bernal- tras un fin de semana en el que han estado en el centro de la polémica y han recibido tanto apoyo como críticas según llegaba o apretaba el viento.

En el club saben que la cita ante el Feyenoord es clave para asegurar su continuidad en la Champions League e intentan, entre todos, que los jugadores pasen página, olviden lo ocurrido ante el Barça, la repercusión que podría tener, y se centren en conseguir tres puntos ante su gente que, por estadísticas, dejaría al Betis en una excelente posición para seguir disfrutando en la élite europea.