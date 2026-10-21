Ángel Cotán 21 OCT 2026 - 10:30h.

El exárbitro internacional agradece la sinceridad del técnico rojiblanco

El motivo por el que Kang In Lee no jugó con el Atlético de Madrid en Stuttgart

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El Atlético de Madrid no cuajó ni mucho menos su mejor partido del curso en tierras germanas, pero sí sacó a relucir una vez más el sello competitivo que le ha brindado Diego Pablo Simeone. Con diez futbolistas, el equipo colchonero rascó un punto ante el Stuttgart aunque bien pudieron ser tres si el árbitro hubiese visto un claro pisotón en el área local.

A falta de siete minutos para el final del tiempo reglamentario, David Hancko cayó al suelo a la salida de un córner. El zaguero logró peinar el balón buscando la cabeza de un compañero, pero antes del salto recibió un pisotón.

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Mateu Lahoz excusa al árbitro del Stuttgart - Atlético de Madrid

La acción fue muy rápida y los futbolistas del Atlético corrieron rápidamente al repliegue para evitar el contragolpe del Stuttgart. Ya con las imágenes todos apreciaron el pisotón sobre Hancko, aunque Diego Pablo Simeone entendió que, a pie de campo, era difícil señalar un penalti en el que sí debió intervenir el VAR.

Un gesto que Mateu Lahoz ha agradecido públicamente en su análisis de la polémica jugada en Movistar Plus: "Yo le agradezco al Cholo y a todo el equipo que sean sinceros y que digan la verdad. Ha pasado desapercibida. Por tanto, no podemos esperar que un árbitro la pueda observar en el terreno de juego".

Eso sí, el exárbitro internacional señala un claro error desde la Sala VOR: "Como siempre... ¿Para qué llegó el VAR? Además hay causa y efecto. Un pisotón si ocurre en este contexto está evitando que Hancko pueda saltar y rematar mejor más allá del dolor, y por tanto, es un penalti muy claro y de amarilla por temeridad".

"Un punto mejor que ninguno"

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, expresó este martes, tras el 1-1 contra el Stuttgart en la Liga de Campeones, que “es mejor un punto que ninguno”, repasó la dificultad de jugar contra un conjunto con una “presión muy buena” y lamentó la expulsión de Morten Hjulmand cuando su equipo se sentía mejor sobre el campo.

“El partido que hemos esperado, con una presión muy buena de ellos. Ellos presionaron muy bien en los primeros minutos, no conseguíamos salir, han tenido alguna oportunidad y, a partir de cuando nos meten el gol, hemos jugado mejor. Empezamos bien la segunda parte, pero luego, con uno menos, se complica y es muy difícil jugar contra un equipo que presiona y corre tanto como ellos. Es mejor un punto que ninguno”, explicó a ‘Movistar’.

“Creo que la segunda parte hemos empezado bien, hemos querido ganar, hemos venido a por los tres puntos, pero luego con uno menos se ha complicado un poco más. Es normal. La Champions es difícil contra cualquier equipo, pero sí necesitamos puntos, necesitamos estar ahí arriba y pasar a otra ronda”, abundó el guardameta esloveno.

El Atlético jugó en inferioridad numérica desde el minuto 64 por la expulsión de Jan Oblak. “Yo la he visto desde lejos, pero nadie ha protestado mucho, así que parece que sí ha sido. Hay que tener cuidado, pero pasa. Vas al suelo y siempre puede pasar que te saquen roja porque otro llega antes. Pero Morten está muy bien, está jugando muy bien y el partido con el Espanyol lo hizo fenomenal”, repasó.