Voge tiene la trail perfecta para hacer viajes largos

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 16:49h.

Los frenos corren a cargo de Nissin, mientras que las suspensiones son de Kayaba

La Voge 625R es la moto más divertida del mercado

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Desde Voge han creado una trail que nos parece perfecta a la hora de realizar viajes largos, y que nos consigue enamorar desde el preciso instante en el que la descubrimos. Porque la DS 800 Rally es una de las mejores motos que se han diseñado nunca, al combinar prestaciones, equipamiento y tecnología con un precio que no puede ser más razonable para todos los bolsillos. Tiene una clara orientación off road, y se puede elegir entre el color negro y el verde y azul.

Los frenos corren a cargo de Nissin, mientras que las suspensiones son de Kayaba, y el amortiguador y la horquilla son de la marca KYB. Todo materiales de gran fiabilidad y de excelente calidad. Pasando al propulsor que esconde esta moto, nos encontramos con un motor de dos cilindros en línea, con doble árbol de levas y refrigeración líquida, que alcanza una potencia máxima de 95 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 81 Nm a 6.500 rpm.

La cilindrada del motor es de 798 centímetros cúbicos de cilindrada, con dos modos de motor seleccionables, y se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y a un embrague anti-rebote de accionamiento hidráulico. No le faltan ni el control de tracción ni el ABS, ambos sistemas desconectables, y en cuanto al equipamiento, sobresalen la cámara frontal HD, el caballete central, los puños y asiento calefactables o la pantalla TFT con función mirror screen que hay en la instrumentación.

La Voge DS 800 Rally cuesta 7.888 euros

Si piensas en adquirir esta Voge DS 800 Rally, tienes que saber que lo que te hará falta es pagar un total de 7.888 euros, una cifra que nos parece totalmente accesible, y en la que se incluye el seguro de manera gratuita.