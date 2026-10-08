Económica y, para muchos, más agradable para el día a día que la Ducati Multistrada V4

Coches y Motos 08 OCT 2026 - 06:47h.

El sistema de gestión de la inyección está desarrollado por Bosch

La nueva Ducati es, para muchos, la más bonita de la marca

Compartir







En caso de que busques una moto similar a la Ducati Multistrada V4, pero que sea mejor para su uso diario, la Moto Marini X-Cape 700 es la alternativa que más te va a convencer. Es una trail imponente, que introduce cambios muy importantes en comparación a versiones anteriores, con una parte ciclo más adecuada para el off road. Y en su última actualización, ha recibido una serie de mejoras que nos han dejado totalmente sin palabras.

Por ejemplo, un propulsor con más capacidad, con un aumento considerable de la potencia y del par máximo, una mayor distancia entre ejes, una mayor distancia al suelo o la homologación Euro 5+. El motor alcanza ahora los 693 centímetros cúbicos de cilindrada, manteniendo su estructura de dos cilindros en paralelo, con cuatro válvulas por cilindro, capaz de rendir a 70 CV de potencia, con un par máximo de 68 Nm a 6.500 revoluciones por minuto.

El sistema de gestión de la inyección está desarrollado por Bosch, con una caja de cambios de seis velocidades conectada mediante un embrague anti-rebote. La horquilla lleva el sello de Marzocchi, el amortiguador es KYB, los frenos son Brembo y el ABS también es de Bosch. La ergonomía se ha analizado a fondo para hacerla lo más cómoda posible, y en la instrumentación dispone de una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad, con navegador integrado.

La Moto Marini X-Cape 700, tasada

Si deseas hacerte en propiedad con esta Moto Marini X-Cape 700, te vas a llevar una grata sorpresa en cuanto descubras que lo único que será necesario es que desembolses un total de 6.590 euros. Una cantidad ridícula, que se puede pagar sin demasiado esfuerzo, y sin excesivos problemas.