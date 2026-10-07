Opel acerca a más conductores uno de sus SUV con mayor atractivo

Coches y Motos 07 OCT 2026 - 11:11h.

Opel da un paso adelante para aumentar las ventas de su SUV urbano

Esta versión del Opel Corsa es perfecta para el día a día

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El Opel Mokka ha conseguido hacerse un sitio propio dentro de un mercado lleno de SUV pequeños. Buena parte de la culpa la tiene su diseño. El frontal Vizor, las líneas marcadas y unas proporciones compactas le dan mucha personalidad. Además, es el SUV más pequeño y económico de Opel, dos características importantes para moverse por ciudad.

Sus 4,15 metros de largo facilitan bastante las maniobras y permiten aprovechar mejor plazas de aparcamiento ajustadas. Aun así, ofrece una batalla de 2,56 metros y un maletero de 350 litros, ampliable hasta 1.105 litros. Por tamaño se enfrenta directamente a modelos muy conocidos como el Seat Arona y el Renault Captur.

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El Opel Mokka está de oferta

Pero ahora hay otro argumento para tenerlo en cuenta. Opel anuncia el Mokka desde 23.200 euros al contado. También existe una fórmula financiada con cuotas de 169 euros mensuales, una entrada de 3.322,15 euros y una última cuota de 15.531,84 euros. Una propuesta que facilita el acceso a uno de los Opel con más personalidad.

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Además, la promoción corresponde al acabado GS, que ocupa el segundo escalón de la gama y viene bastante completo. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, climatización, cristales con absorción solar, retrovisores calefactables, sensor de lluvia y luces LED. También incorpora cámara panorámica trasera de 180 grados y sensores de aparcamiento.

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Así es el Mokka en oferta

Dentro encontramos dos pantallas de 7 pulgadas, una para el sistema multimedia y otra para la instrumentación. Hay seis altavoces, radio digital DAB, Bluetooth, conexión USB y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. El volante de base plana está revestido en cuero sintético y refuerza el aspecto moderno del habitáculo.

La versión incluida en esta oferta monta un motor de gasolina de 136 CV y 230 Nm de par máximo. Está asociado a una caja de cambios manual y utiliza tracción delantera. Sus prestaciones son más que suficientes: completa el 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y puede alcanzar los 204 km/h. Tampoco dispara el gasto de combustible. Opel anuncia un consumo medio de 5,5 litros cada 100 kilómetros, una cifra razonable para sus prestaciones.