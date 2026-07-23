Opel convierte al Mokka en un SUV exclusivo

Coches y Motos 23 JUL 2026 - 14:16h.

La marca alemana quiere impulsar las ventas de su B-SUV

Opel convierte al Frontera en un chollo

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El Opel Mokka siempre ha sido uno de los SUV urbanos con más personalidad del mercado. Su diseño rompedor, alejado de las líneas más conservadoras de muchos de sus rivales, le ha permitido hacerse un hueco entre quienes buscan un coche con carácter sin renunciar a la practicidad. Ahora, la marca alemana da un paso más con el lanzamiento de una nueva edición especial que convierte al Mokka en un modelo todavía más exclusivo gracias a una estética diferenciada, un equipamiento más completo y una configuración pensada para destacar.

Esta nueva versión busca atraer a un público que valora tanto el diseño como la tecnología y que quiere un vehículo distinto al resto. Sin recurrir a una variante deportiva, Opel ha conseguido crear una edición con una imagen muy llamativa que aporta un plus de exclusividad dentro de uno de los segmentos más competitivos del mercado.

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Una imagen diferenciada para quienes quieren salirse de lo habitual

El principal atractivo de esta edición especial del Opel Mokka está en su apariencia. La carrocería incorpora una combinación de colores exclusiva que acentúa las líneas del modelo y realza su imagen moderna. El contraste entre la pintura exterior y el techo en color negro, junto con las llantas específicas y diversos detalles oscurecidos, aportan una estética mucho más dinámica.

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El frontal mantiene el característico Opel Vizor, uno de los elementos de diseño que mejor identifican a la marca en los últimos años. Sus grupos ópticos estilizados y las líneas marcadas del capó contribuyen a crear una imagen robusta y deportiva que consigue diferenciar al Mokka de buena parte de sus competidores.

El interior también recibe un tratamiento específico. Opel ha incorporado detalles decorativos exclusivos, nuevos tapizados y combinaciones cromáticas que refuerzan la sensación de estar ante una edición distinta. Todo ello sin perder la funcionalidad que caracteriza al modelo.

La posición de conducción elevada, unida a unas dimensiones contenidas, hace que el Mokka resulte especialmente cómodo para moverse por ciudad. Además, la buena visibilidad y la facilidad para maniobrar convierten cada desplazamiento urbano en una tarea sencilla.

Tecnología híbrida y un equipamiento pensado para el uso diario

Esta edición especial mantiene uno de los grandes argumentos del Opel Mokka: su apuesta por una mecánica híbrida ligera que combina un motor de gasolina con un sistema eléctrico de 48 voltios. Esta tecnología permite reducir el consumo de combustible, mejorar la respuesta en aceleraciones y obtener la etiqueta ECO de la DGT, un distintivo cada vez más valorado por quienes circulan habitualmente por grandes ciudades.

La transmisión automática de doble embrague contribuye a ofrecer una conducción suave y agradable, especialmente en recorridos urbanos con frecuentes detenciones. En carretera, el conjunto mantiene un comportamiento equilibrado, con una suspensión que combina correctamente confort y estabilidad.

El equipamiento también es uno de los puntos fuertes de esta edición. Desde el primer momento incorpora elementos como pantalla multimedia de gran formato, cuadro de instrumentos digital, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de visión trasera, climatizador automático y numerosos asistentes a la conducción que mejoran tanto la seguridad como la comodidad.

Entre las ayudas disponibles destacan el control de crucero, el mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico y la frenada automática de emergencia, sistemas que incrementan la confianza al volante en cualquier tipo de recorrido.

Con esta nueva edición especial, Opel demuestra que todavía es posible ofrecer un SUV urbano con una personalidad muy marcada sin disparar el precio. Su diseño exclusivo, un equipamiento más completo, una eficiente mecánica híbrida con etiqueta ECO y un comportamiento equilibrado convierten al Mokka en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan un vehículo diferente dentro del segmento de los SUV compactos.