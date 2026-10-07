Rieju pone en apuros a KTM y Husqvarna con una trail ligera que sorprende fuera del asfalto

Coches y Motos 07 OCT 2026 - 06:50h.

Gracias a su doble depósito puede hacer más de 1.000 kilómetros sin la necesidad de parar a repostar

Husqvarna lleva a más bolsillos su particular interpretación del estilo naked

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Hay una moto que está consiguiendo poner en apuros a KTM y a Husqvarna, con un modelo que tiene unas magníficas prestaciones fuera del asfalto, y que nos parece imposible de ignorar. Esto hace de la Rieju Aventura 500 una de las mejores compras que puedas hacer, siendo una moto pensada para los usuarios con carné A2. Tiene una estética de moto grande, con un doble faro delantero de LED, que le otorga una imagen esbelta, y con una increíble autonomía.

Porque gracias a su doble depósito, uno en la parte de delante y otra en la de detrás, puede hacer más de 1.000 kilómetros sin la necesidad de parar a repostar en ningún momento. Su estética es claramente dakariana, con un silencioso alargado y orientado de forma ascendente, y a pesar de su apariencia, es más ligera de lo que parece. La ergonomía se ha cuidado a fondo para que sea lo más cómoda posible, y que en todo momento puedas ir cómodo.

El motor que tiene equipado esta moto es de cilindros en línea, con una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, que entrega una potencia total de 47 CV, justo al límite de lo permitido. Un detalle que llama mucho la atención es su pantalla digital de siete pulgadas en la instrumentación, que cuenta con funcionalidad mirror conect, mientras que también podemos destacar de serie el caballete central o el cubre cárter de aluminio. Y la moto está disponible en color rojo y gris.

La Rieju Aventura 500 cuesta 6.999 euros

El precio de esta Rieju Aventura 500 es uno de los detalles que la hacen tan interesante, pues por 6.999 euros nos parece prácticamente impensable que puedas encontrar una alternativa más llamativa. No esperes y hazte con esta moto.