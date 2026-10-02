Royal Enfield desafía a Honda y KTM con una trail que combina sencillez y capacidad aventurera

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 18:22h.

Es una trail que combina sencillez y capacidad aventurera

KTM tiene una de las trail más completas para viajes largos

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Hay motos que se merecen recibir el adjetivo de peculiares y originales, y después está la Royal Enfield Himalayan 450. Es una moto singular, una trail que combina sencillez y capacidad aventurera, y que se describe como una auténtica todo terreno. Ha sufrido ligeras actualizaciones y mejoras durante los últimos años que la han acabado de hacer una obra maestra, y en 2025 tuvo una noticia muy importante, que fue el recibimiento de la homologación Euro 5+.

En lo que respecta al interior de la moto, tenemos un propulsor de un solo cilindro, refrigerado por líquido y de cuatro válvulas, que rinde a una potencia de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 40 Nm a 5.550 rpm. Esto la sitúa como una moto perfectamente apta para los usuarios que disponen del carné A2. La bomba de agua está integrada, y se ha dotado de un doble radiador para conseguir una mejor refrigeración en todo momento.

Monta un embrague asistido y anti-rebote, que funciona por cable, así como un acelerador electrónico, que gestiona los dos modos de conducción. En la parte ciclo, destacamos el chasis de doble viga de acero, con un funcionamiento neutro tanto en campo como en carretera. Las suspensiones llevan el sello de Showa, y uno de los detalles más características de esta moto es que incorpora el sistema de navegación con tecnología de Google.

La Royal Enfield Himalayan 450 está tasada en 5.887 euros

Si acabas de quedar convencido con la compra de la Royal Enfield Himalayan 450, tienes que saber que lo único que se necesita es poner sobre la mesa un total de 5.887 euros, lo que nos parece un verdadero chollo. Así que no lo pienses mucho y hazte con ella, será una inversión que seguramente celebrarás durante mucho tiempo.