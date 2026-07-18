Royal Enfield pone al alcance la Himalayan 450, la moto perfecta para viajar sin límites

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 02:22h.

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Hay pocas motos que sean tan peculiares como la Royal Enfield Himalayan 450, que muchos creen que es la opción ideal en caso de que te gusten las motos trail aventureras y sin límites, con la que puedas disfrutar en cada viaje. Es una moto sencilla y fácil de conducir, pero también divertida, que durante los últimos años no ha dejado de renovarse y de actualizarse, hasta conseguir que sea prácticamente insuperable dentro de su segmento.

El propulsor de la moto es de un solo cilindro, refrigerado por líquido y con cuatro válvulas, que entrega una potencia total de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 40 Nm a 5.500 rpm, por lo que se puede manejar sin problema con el carné A2. Gracias a la bomba de agua integrada y al doble radiador, se consigue una mejor refrigeración, y monta un embrague asistido y anti-rebote que funciona por cable, así como un acelerador electrónico y dos modos de conducción.

Otros puntos a destacar en esta moto son el ABS de doble canal desconectable en la rueda trasera o el sistema de navegación integrado, que utiliza un sistema la tecnología Google, es decir, la más avanzada del mercado. Y tampoco queremos olvidarnos de mencionar que, en una de sus últimas actualizaciones, la del año 2025, consiguió recibir la homologación Euro 5+. Por todo esto, la consideramos como una de las inversiones más razonables que se nos pueden ocurrir.

La Royal Enfield Himalayan 450 está a la venta desde los 5.887 euros

Conseguir la Royal Enfield Himalayan 450 nunca ha sido tan fácil y barato como hasta ahora, gracias a la sucesión de descuentos que se le han ido aplicando últimamente. Todo esto ha hecho que pueda ser tuya desembolsando únicamente un total de 5.887 euros, lo que nos parece un precio irrisorio.