Harley-Davidson pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más singulares

Coches y Motos 08 OCT 2026 - 11:32h.

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En Harley-Davidson han hecho un favor a todos a la hora de poner al alcance de la mayoría de la gente una de sus motos más singulares, como es el caso de la Street Bob, que es difícil que nos pueda convencer más. Ahora es más barata que nunca, y en su última actualización, se mejoraron considerablemente los pocos puntos débiles que pudiera tener. Sin duda, es una de las mejores motos bobber que se han inventado jamás, y una de las propuestas más interesantes de la marca norteamericana.

A nivel estético, destaca su manillar mini-ape, el cuelga monos no demasiado exagerado o el guardabarros recortado. Y en su interior, oculta un propulsor de 1923 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia de 91 CV, con un par máximo de 156 Nm, lo que la convierte en una verdadera dragster. Cuenta con tres modos de conducción para adaptar el comportamiento del motor a todo tipo de situación, siendo el sport, el road y el rain las tres opciones a elegir.

Dentro de la parte ciclo, lo que tenemos es una horquilla convencional con dual vending valve, fabricado por Showa, mientras que el mono amortiguador trasero es ajustable en precarga. En cuanto a la frenada, lo que más podemos destacar son el par de discos flotantes con pinzas de cuatro pistones. Y en su equipamiento, se encuentra una pantalla digital, de cuatro pulgadas, a la que acompaña un reloj analógico, y no podemos olvidarnos de mencionar el sistema keyless ni la iluminación full LED.

La Harley-Davidson Street Bob cuesta 17.900 euros

Te vas a llevar una enorme alegría en cuanto veas que esta Harley-Davidson Street Bob es más barata que nunca. Porque ahora no tendrás que pagar más que un total de 17.900 euros si deseas que sea de tu propiedad.