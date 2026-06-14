La gran rival de la Harley-Davidson Sportster S, una opción exclusiva con una estética impactante

Coches y Motos 14 JUN 2026 - 22:24h.

Se distingue por encima del resto, principalmente, por el montaje de la rueda delantera de 19 pulgadas

Harley-Davidson está en número rojos

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Hemos localizado una moto que se presenta como una interesante alternativa para la Harley-Davidson Sportster S. Según la opinión de muchos expertos, es una opción más exclusiva y con una estética impactante, que no deja a nadie indiferente, y con la que es imposible pasar desapercibido, vayas donde vayas. Se trata de la Indian Sport Scout, que se distingue por encima del resto, principalmente, por el montaje de la rueda delantera de 19 pulgadas y por su mini carenado que cubre el faro delantero LED.

Se renovó recientemente para hacerla más interesante y llamativa, con un resultado fantástico en todos los sentidos de la palabra. Además, existe la posibilidad de limitarla para los usuarios que únicamente dispongan del carné A2. Tiene unas aspiraciones deportivas, no solo por el carenado, sino también por el asiento, cuyo diseño garantiza un mayor apoyo trasero, y por una ergonomía que provoca que sea una moto especialmente cómoda.

En el interior, monta un propulsor de 1250 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia de 94 CV y a un par máximo de 108 Nm. No cuenta con ayudas electrónicas de ningún tipo, ya que no las necesita, pero sí que dispone de una instrumentación analógica mediante pantalla LCD, que te aporta toda la información necesaria, como el nivel de combustible y la autonomía. Y el único color en el que se ha creado es el negro metálico.

La Indian Sport Scout tiene un coste de 15.690 euros

Si necesitas conseguir esta Indian Sport Scout, debes saber que lo único que se necesita es invertir un total de 15.690 euros, lo que a todos nos parece una cantidad más que razonable y apetecible, que merece la pena pagar si buscas una moto de estas características.