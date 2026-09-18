Llega la Indian Scout 101, la dragster que quiere plantar cara a la Harley-Davidson Sportster S

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 06:34h.

El precio tan accesible que se necesita pagar para poder hacerla tuya

Benda tiene lo más parecido a una Harley-Davidson para todos los bolsillos

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Dentro del limitado mundo que son las dragster, hay un modelo que promete dar mucho de qué hablar, y que le plantará cara a la Harley-Davidson Sporster S, considerada por mucha gente como la mejor y la gran referente. Porque esta Indian Scout 101 nos ha dejado a todos sin palabras, tras ver todo lo que ofrece, y el precio tan accesible que se necesita pagar para poder hacerla tuya, algo que sin duda invita mucho a estudiar su posible adquisición.

Equipa un propulsor de 1250 centímetros cúbicos de cilindrada, de dos cilindros en V, que entrega una potencia de 111 CV a 6.300 revoluciones por minuto, con un empuje magnífico gracias a sus 109 Nm de par máximo. Cuenta con tres modos de conducción, así como también de control de tracción y control de velocidad de crucero, todo incluido de serie, y con un avanzado nivel de equipamiento, además de una serie de detalles muy cuidados a fondo.

Entre los detalles que más llaman la atención, se encuentra la pintura exclusiva, además de su impresionante diseño que lo hace tan llamativo. En la instrumentación, hay que destacar la pantalla digital TFT, que incluye navegador GPS mediante flechas, aparte de planificador de rutas, datos de conducción, estado de la moto u otras funciones. Toda la iluminación es full LED, y algo que también nos encanta es que cuenta con sistema keyless de serie.

La Indian Scout 101 cuesta 18.990 euros

Lo cierto es que esperábamos que la Indian Scout 101 fuera notablemente más cara, pero únicamente se necesita pagar un total de 18.990 euros para que pueda ser totalmente de tu propiedad, lo que la convierte en una verdadera ganga. Creemos que es una inversión muy inteligente, y que merece mucho la pena realizar.