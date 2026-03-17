Más bonita que muchas Harley-Davidson a mejor precio

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 06:07h.

Un modelo que no tiene nada que envidiarle a varios modelos de la firma de Milwaukee

Harley-Davidson está en número rojos

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Si buscas una moto similar a la Harley-Davidson, e incluso mejor en algunos aspectos, entonces tienes que echar un vistazo a la custom que llega desde China. Creemos que no tiene nada que envidiarle a varios modelos de la firma de Milwaukee, e incluso, se puede decir que es más bonita que muchos, y lo mejor de todo es que tiene un precio bastante razonable. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que es una inversión que vale mucho la pena plantearse.

Es una custom con un diseño muy bruto, con motor V-Twin, y con un particular cambio automático que llama la atención de todos. Hablamos de la Benda Chinchilla 350 Neo, que también nos sorprende por el nombre tan original y peculiar que le han puesto. La marca ha irrumpido en el mercado con motos atrevidas e innovadoras, aunque esta es algo más conservadora y tradicional. Eso sí, no le faltan detalles futuristas como el faro o el peculiar escape.

La ergonomía de esta moto es realmente cómoda, y gracias a la capacidad del depósito de 16 litros, puedes ir donde quieras. El motor que equipa es de refrigeración líquida, con una cilindrada de 343 centímetros cúbicos, que desarrolla una potencia de 33,5 CV a 8.700 revoluciones por minuto, con un par motor de 31 Nm. El propulsor es de cuatro tiempos y ocho válvulas, y aunque no es el más potente, es suficiente para poder pasar de los 120 kilómetros por hora sin problema.

Compra esta Benda Chinchilla 350 Neo

En caso de querer conseguir esta Benda Chinchilla 350 Neo, lo que deberás de hacer es invertir un total de 6.290 euros, un precio en el que se incluye una garantía válida por los próximos cinco años.