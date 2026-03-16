El SUV que enamora porque es más bonito que el Toyota Corolla Cross

eldesmarque.com 16 MAR 2026 - 07:46h.

También es japonés, arroja 184 CV de potencia y su consumo no supera los 5 litros cada 100 km

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

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El Toyota Corolla Cross es uno de los SUV híbridos más conocidos del mercado. Su fama se basa en la fiabilidad, el bajo consumo y la experiencia de Toyota en tecnología híbrida. Sin embargo, dentro de su mismo segmento hay alternativas muy interesantes que destacan por diseño, conducción y calidad.

Una de esas alternativas es el Honda ZR-V, un SUV que muchos consideran más elegante y refinado. Honda ha apostado por un diseño moderno y muy equilibrado. Sus líneas limpias y su silueta dinámica le dan una imagen muy atractiva. Para muchos conductores es incluso más bonito que el Corolla Cross.

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El Honda ZR-V también ofrece unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4.568 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.657 mm. Es un poco más grande que el Corolla Cross. Esto permite ofrecer un interior cómodo y espacioso. El maletero ofrece 380 litros, ampliables hasta 1.312 litros.

Mecánica híbrida, fiabilidad japonesa y equipamiento nivel premium

En el mercado compite con modelos muy conocidos. Entre sus rivales aparecen el Kia Sportage, el Toyota Corolla Cross y el Nissan Qashqai. Frente a ellos, el ZR-V destaca por su calidad de materiales, su comportamiento dinámico y una conducción muy refinada.

El precio de la versión de acceso parte desde 38.750 euros al contado o 37.950 euros financiado. En este caso se propone una financiación con 36 cuotas de 225 euros al mes, una entrada de 10.515,50 euros y una cuota final de 26.322 euros si se decide quedarse el coche.

184 CV de potencia y menos de 5 litros cada 100 km

La mecánica es otro de sus puntos fuertes. Utiliza un sistema híbrido HEV que combina un motor gasolina de 2.0 litros ciclo Atkinson con dos motores eléctricos. En conjunto desarrolla 184 CV de potencia y se asocia a una transmisión automática e-CVT con tracción delantera.

Las prestaciones también son destacables. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 173 km/h de velocidad máxima. Además, homologa un consumo medio de 4,8 litros cada 100 km. Gracias a su sistema híbrido, cuenta con etiqueta ECO de la DGT.

El equipamiento del acabado Elegance también es bastante completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, pantalla multimedia de 9 pulgadas y Android Auto y Apple CarPlay. También suma control de crucero adaptativo, cámara trasera y numerosos sistemas de seguridad.