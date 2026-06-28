Harley-Davidson tiene la que, para muchos, es la mejor moto para los viajes más largos

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 08:27h.

Su combinación de equipamiento, tecnología, prestaciones y diseño

La nueva Harley-Davidson es, para muchos, la más bonita

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Harley-Davidson tiene una serie de modelos brillantes en su catálogo, alguno de ellos, considerados como los más míticos de la historia. Y hoy nos queremos detener en uno en concreto, que para mucha gente es la mejor opción en caso de que te guste irte de ruta, y hacer viajes largos. Porque la Road Glide es una de las propuestas más interesantes que existen, gracias a su combinación de equipamiento, tecnología, prestaciones y diseño.

Se puede escoger entre una amplia variedad de colores, para que te quedes con el que más te gusta, y presume de un motor que es descomunal, con una cilindrada de 1923 centímetros cúbicos. Rinde a una potencia de 107 CV a 5.000 revoluciones por minuto, con un par máximo que se sitúa en 175 Nm a 3.500 rpm. Todo el apartado electrónico se gestiona a través de una IMU, para poder controlar los diferentes modos de conducción que tiene, en concreto, cuatro, así como la entrega de potencia, el ABS, el control de tracción y el control de freno motor.

Es una moto especialmente cómoda, lo que hace que sea tan buena elección para los trayectos largos, con un diseño aerodinámico ideal para reducir al máximo las turbulencias. Y a nivel de equipamiento, como ya hemos comentado, no se queda atrás en ningún aspecto. Porque cuenta con un potente equipo de audio, así como una pantalla TFT de gran tamaño con conectividad, compatible con cualquier dispositivo Apple o Android.

La Harley-Davidson Road Glide tiene un precio de 37.000 euros

Para poder tener en tus manos la Harley-Davidson Road Glide, no será necesario que desembolses una cantidad astronómica. Es cierto que no es la más barata, pero igualmente, los 37.000 euros que cuesta están totalmente justificados.