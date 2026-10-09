Más premium y, para la mayoría, mejor que la BMW F 900 GS, con una estabilidad excepcional

Coches y Motos 09 OCT 2026 - 23:10h.

Las suspensiones llevan el sello de Marzocchi

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

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Si la BMW F 900 GS es una moto excelente, la Ducati Multistrada V2 nos lo parece todavía más. Es un modelo premium, pensado para ofrecer las mejores prestaciones, con una estabilidad excepcional, y que promete dar muchas alegrías a todos los que la compren. Nos cuesta creer que puedas encontrar algo mejor dentro del segmento en relación calidad precio, y tras sus últimas actualizaciones, se ha convertido en una compra inmejorable.

En 2025, se mejoró por completo hasta hacerla prácticamente insuperable, estrenando un nuevo motor, un chasis mono casco de aluminio, una mejor ergonomía y una reducción de peso de casi 20 kilos. Esto la hace ser más ligera y fácil de manejar, además de mejorar su velocidad punta. Su propulsor es de dos cilindros en V, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 115 CV y un par máximo sensacional desde bajos regímenes.

Las suspensiones llevan el sello de Marzocchi, con un amortiguador con sistema de bieletas para una mayor progresividad, lo que la hace adaptarse a todos los terrenos, y los frenos son Brembo. Cuenta con cinco modos de conducción diferentes, ABS en curva, control de tracción, control anti-caballito o control de freno motor, mientras que en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con tres modos de visualización.

La Ducati Multistrada V2 cuesta 16.790 euros

Para encargarse de poner la guinda al pastel, tenemos el accesible precio de esta Ducati Multistrada V2, que puede ser tuya sin la necesidad de pagar ninguna barbaridad. Esto deja su precio de venta definitivo en unos muy apetecibles 16.790 euros, lo que es un coste más que digno y razonable. Aprovecha esta oportunidad y hazte con ella, pues es imposible que te llegues a arrepentir jamás.