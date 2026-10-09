Elegante, económica y, para muchos, mejor que la Kawasaki Z650

Coches y Motos 09 OCT 2026 - 04:44h.

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Adentrándonos en el segmento de las motos trail, hemos podido descubrir una serie de modelos que es imposible que pasen desapercibidos, y que nos gustan a todos. Por ejemplo, este puede ser el caso de la Kawasaki Z 650, que es simplemente espectacular, y que merece mucho la pena valorar. Pero a nosotros, la que más nos convence en relación calidad precio y por todo lo que ofrece es la Cyclone RX6, que es una inversión sin riesgo de ningún tipo.

Está enfocada a un uso por asfalto, y es ideal para irse de aventura, o para utilizarla en el día a día. Su estética es imposible que deje indiferente a nadie, con una personalidad marcada, con líneas robustas en la parte trasera, así como un escape corto en salida lateral, y el color rojo es un color que le sienta de maravilla. La ergonomía ha sido cuidada y analizada con detalle para que no haya quejas por su comodidad, y las suspensiones son KYB, con frenos J.Juan.

El motor que equipa esta moto es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 650 centímetros cúbicos, y con cuatro válvulas por cilindro. Alcanza una potencia superior a los 70 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 62 Nm a 7.000 rpm. Y el equipamiento es otro de los platos fuertes en esta moto, pues tiene una pantalla TFT con función screen mirroring que te permite consultar todo lo que sea necesario fácilmente.

La Cyclone RX6 cuesta 6.390 euros

Lejos de lo que podías llegar a pensar, esta Cyclone RX6 tiene un precio muy apto para todos los bolsillos, por lo que puedes hacerla tuya en caso de que pagues un total de 6.390 euros, lo que nos parece una ganga.