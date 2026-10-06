Dacia hace más accesible para más bolsillos uno de sus SUV más deseados

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 22:52h.

El Bigster es una opción lógica para los que no quieren pagar de más

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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Cuando Dacia anunció que iba a fabricar un SUV de segmento C, grande y bien equipado, era fácil imaginar que también aprovecharía para subir considerablemente los precios. El Bigster ha terminado demostrando justo lo contrario. Actualmente puede configurarse desde 25.020 euros con motor mild hybrid-G de 140 CV y etiqueta ECO.

La cifra llama la atención porque hablamos de un coche de 4,57 metros. No es un pequeño SUV urbano vestido para parecer grande, sino un modelo pensado para viajar con cinco personas, cargar equipaje y convertirse sin demasiados problemas en el coche principal de una familia.

Veinticinco mil euros ya compran mucho Bigster

El acceso actual corresponde al Essential mild hybrid-G 140. Combina gasolina y GLP, dispone de hibridación ligera y desarrolla 140 CV con cambio manual. Gracias a esa electrificación consigue también el distintivo ECO.

Y Essential no significa comprar un coche prácticamente vacío. De serie aparecen una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas compatible inalámbricamente con Android Auto y Apple CarPlay, instrumentación digital de siete pulgadas y cámara de marcha atrás.

También incluye climatización y llantas de aleación de 17 pulgadas. Son elementos suficientes para que la versión de entrada pueda utilizarse diariamente sin tener la sensación de haber comprado un coche deliberadamente recortado para anunciar un precio llamativo.

Por 300 euros más aparece actualmente el mild hybrid 140 de gasolina. Después se puede subir a Expression, Extreme o Journey y añadir bastante más equipamiento sin abandonar el planteamiento económico de la marca.

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El tamaño es el dato que pone el precio en perspectiva

El Bigster mide 4,57 metros y ofrece hasta 702 litros de maletero dependiendo de la versión. Ahí está una de las razones por las que esos 25.020 euros resultan especialmente interesantes.

La segunda fila dispone de respaldos divididos 40/20/40 en acabados superiores y el sistema Easy Fold facilita abatirlos desde el maletero. Dacia ha aprovechado además la carrocería bastante cuadrada para mantener buena altura interior y una boca de carga amplia.

No hay una caída exagerada del techo para convertirlo en un falso cupé ni unas llantas gigantescas que terminen perjudicando el confort. El Bigster parece grande porque realmente lo es, y utiliza ese tamaño para ganar espacio.

Quien quiera cambio automático puede optar por el hybrid 155. Esa versión combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y reduce el consumo homologado hasta cifras alrededor de 4,6-4,7 l/100 km según configuración.

Dacia mantiene la distancia cuando empiezan a añadirse extras

La versión Journey ayuda a entender hasta dónde puede llegar el modelo. Puede incorporar portón eléctrico, asiento del conductor con ajustes eléctricos, climatizador bizona y un sistema multimedia más completo. También están disponibles techo panorámico, cámara multivisión y diferentes elementos de confort según acabado.

No pretende competir por materiales con un SUV premium, pero tampoco lo necesita. La gracia está en escoger qué cosas realmente se utilizan y evitar pagar por otras simplemente porque pertenecen a un segmento superior.

Eso ha sido siempre muy Dacia y el Bigster lo traslada a una categoría donde los precios se han disparado durante los últimos años.

Lo realmente sorprendente es que la versión actual de acceso ya cuesta prácticamente lo que algunos SUV pequeños bien equipados. Por 25.020 euros ofrece 140 CV, etiqueta ECO, cinco plazas, pantalla de 10,1 pulgadas y una carrocería preparada para una familia.

El Bigster se ha convertido rápidamente en uno de los Dacia más deseados precisamente porque permite dar el salto a un coche grande sin asumir el precio que normalmente acompaña a ese salto. Y con la nueva versión de acceso, esa idea queda todavía más clara.