Más bonito que el Nissan Qashqai y, muy importante, más tecnológico: el SUV familiar que, ahora sí, convence

eldesmarque.com 05 ABR 2026 - 18:19h.

Recientemente renovado y con opciones mecánicas para todos los gustos, todas electrificadas

Nissan salva al deportivo de la desaparición

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El Nissan Qashqai lleva años siendo una referencia. Fue uno de los pioneros del segmento. Y sigue siendo uno de los más vendidos. Su fórmula es combina equilibrio, comodidad y facilidad de uso.

Ofrece un diseño atractivo. Sin excesos. Con líneas modernas y una presencia sólida. Además, su interior destaca por ser práctico. Muy bien aprovechado. Y pensado para el día a día.

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En el apartado mecánico, el Qashqai apuesta por la eficiencia. Motores MHEV de 140 y 158 CV con etiqueta ECO. También destaca la versión híbrida llamada e-POWER, que combina sensaciones eléctricas sin enchufe con hasta 190 CV de potencia. Todo ello con un consumo contenido, en torno a 4,5-6,9 l/100 km. Y el maletero, con unos 500 litros, cumple perfectamente en uso familiar.

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El Peugeot 3008 es uno de los peores rivales del Nissan Qashqai

Pero el segmento C-SUV es el más competido. Y este Nissan tiene rivales muy duros. Por ejemplo, el Peugeot 3008. El modelo francés tiene una propuesta más ambiciosa, más emocional y más tecnológica.

Peugeot ha dado un salto en diseño. Más coupé. Más estilizado. Y con una imagen mucho más moderna. Es un coche que destaca. Y que transmite mayor sofisticación.

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Las medidas acompañan. Con 4.542 mm de largo y una batalla de 2.739 mm, ofrece espacio de sobra. El maletero de 520 litros mejora incluso al del Qashqai.

En el interior es donde marca la diferencia. Más digital. Más avanzado. Y con una presentación que se acerca a segmentos superiores. Aquí sí hay un salto.

El sistema PEUGEOT i-Connect® aporta conectividad total. Pantallas modernas. Y una interfaz más intuitiva. Todo enfocado a mejorar la experiencia.

El equipamiento de serie es muy completo. Cámara trasera, sensores, climatizador bizona y acceso sin llave. Todo desde versiones básicas. Un punto muy a favor.

En seguridad, el 3008 también destaca. Frenada automática, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. Tecnología útil. Y bien integrada.

Recientemente renovado, se ofrece en tres versiones mecánicas

En motores, hay variedad. Desde un MHEV de 145 CV con etiqueta ECO hasta un PHEV de 225 CV con 87 km eléctricos y etiqueta CERO.

Además, existe una versión 100% eléctrica. Con 210 CV y más de 526 km de autonomía WLTP. Una opción muy interesante para el futuro.

Los precios arrancan en 30.380 euros financiados. Suben a 38.830 euros en el PHEV. Y a 42.530 euros en el eléctrico.

El Qashqai sigue siendo una gran compra. Pero el 3008 ha evolucionado más. Y ahora ofrece un conjunto más avanzado. Más tecnológico. Y, para muchos, más atractivo.