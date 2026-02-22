El Nissan Qashqai disminuye el precio y apunta a los SUV más accesibles

Coches y Motos 22 FEB 2026 - 05:23h.

El Qashqai es una de las referencias de su segmento

Nissan recupera su mejor todoterreno

El Nissan Qashqai ha sido uno de los grandes referentes del segmento SUV compacto desde su lanzamiento, marcando el camino para numerosos modelos que llegaron después. Su equilibrio entre diseño, tamaño y versatilidad lo convirtió en una de las opciones más demandadas del mercado europeo. Ahora, en un contexto de elevada competencia y presión sobre el poder adquisitivo, la marca revisa su planteamiento comercial para reforzar su posicionamiento.

No es ningún secreto que el encarecimiento progresivo de los automóviles en los últimos años ha reducido el margen competitivo en el segmento C-SUV. Las versiones electrificadas, el aumento del equipamiento tecnológico y la evolución en seguridad han elevado el precio medio de acceso. Ante este escenario, Nissan opta por ajustar las tarifas del Qashqai para situarlo más cerca de los modelos con planteamiento más asequible.

La reducción de precio no implica una simplificación radical de la gama, sino una reorganización estratégica que mejora la relación entre coste y dotación. El modelo conserva su enfoque equilibrado, manteniendo versiones de gasolina microhibridadas y la variante e-Power, que combina un sistema eléctrico de tracción con un motor térmico que actúa como generador.

Este movimiento permite que el Qashqai recupere atractivo frente a competidores que habían ganado terreno gracias a propuestas más económicas, especialmente en los niveles de acceso.

Un reposicionamiento clave en el corazón del mercado

El ajuste tarifario sitúa al Nissan Qashqai en una posición más competitiva dentro de uno de los segmentos más disputados. Cabe destacar que la estrategia no compromete elementos esenciales como los asistentes avanzados a la conducción o los sistemas de conectividad, aspectos cada vez más valorados en esta categoría.

En este sentido, el modelo mantiene su identidad como SUV de orientación tecnológica, con una oferta mecánica adaptada a las exigencias actuales en materia de eficiencia y emisiones. Las versiones microhíbridas permiten reducir consumos y obtener etiqueta ambiental favorable, mientras que la tecnología e-Power ofrece una experiencia de conducción cercana a la de un eléctrico sin necesidad de enchufe.

Por otro lado, el diseño exterior continúa siendo uno de sus principales argumentos, con una estética moderna y robusta que transmite solidez sin renunciar a un enfoque dinámico. En el interior, la calidad percibida y el espacio disponible siguen siendo puntos fuertes frente a alternativas de precio similar.

Por todo ello, la disminución del precio del Nissan Qashqai responde a una estrategia clara: reforzar su competitividad sin alterar su esencia. El modelo se adapta a las nuevas condiciones del mercado y consolida su presencia como una de las opciones más equilibradas entre los SUV compactos más accesibles.