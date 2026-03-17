Cuesta menos que el Nissan Qashqai y muchos dicen que es más atractivo

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 10:50h.

Este SUV es una referencia en su segmento

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Peugeot 3008 se ha consolidado como uno de los SUV compactos más relevantes del mercado europeo, compitiendo directamente con modelos muy asentados en el segmento. Entre sus principales rivales aparece el Nissan Qashqai, un referente histórico en esta categoría. Sin embargo, el modelo francés destaca por ofrecer una relación entre precio, diseño y equipamiento que en muchos casos resulta más competitiva.

Aunque el Qashqai dispone de versiones de acceso más económicas, la comparación cambia cuando se analizan configuraciones equivalentes en motor y equipamiento. En esas condiciones, el Peugeot 3008 suele situarse ligeramente por debajo en precio, lo que refuerza su posicionamiento como una alternativa muy equilibrada dentro del segmento C-SUV.

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Llama especialmente la atención que incluso la versión de acceso del modelo francés ya apuesta por una configuración mecánica electrificada. El 3008 arranca su gama con un motor híbrido ligero (MHEV) de 145 CV asociado a un cambio automático, una combinación que aporta suavidad de funcionamiento y una mayor eficiencia en el uso cotidiano.

El diseño también es uno de los factores que refuerzan su atractivo dentro del segmento. Su frontal con una parrilla de gran presencia, la firma luminosa característica y unas proporciones robustas le otorgan una identidad visual muy marcada frente a muchos de sus competidores.

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Un SUV equilibrado en precio, tecnología y mecánica

Más allá de su estética, el Peugeot 3008 también destaca por una propuesta tecnológica y mecánica que busca competir con los modelos más consolidados del segmento. Su gama incluye diferentes opciones electrificadas que mejoran la eficiencia sin renunciar a prestaciones adecuadas para un uso diario o familiar.

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Cabe destacar que el interior mantiene uno de los rasgos más reconocibles del modelo: el sistema i-Cockpit. Esta configuración del puesto de conducción combina un volante compacto con una instrumentación situada en una posición elevada, lo que crea una disposición diferente a la de otros SUV del mercado.

Por otro lado, el equipamiento tecnológico incluye múltiples asistentes a la conducción y sistemas de conectividad que refuerzan su enfoque moderno. Pantallas digitales, ayudas a la conducción y diferentes sistemas de asistencia forman parte de una dotación que se sitúa a la altura de sus principales rivales.

En este sentido, el Peugeot 3008 combina diseño llamativo, tecnología y una mecánica electrificada desde su versión de acceso. Por todo ello, cuando se comparan versiones equivalentes en motor, equipamiento y transmisión automática frente al Nissan Qashqai, el modelo francés consigue posicionarse como una alternativa especialmente competitiva dentro del segmento de los SUV compactos.