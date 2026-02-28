El Peugeot 3008 híbrido pone contra las cuerdas al Toyota RAV4, más equipado con etiqueta CERO y muy atractivo

Coches y Motos 28 FEB 2026 - 00:03h.

225 CV de potencia y casi 90 km de autonomía eléctrica

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

El Peugeot 3008 ha recibido una actualización profunda. Ahora presenta un diseño más coupé, más moderno y muy atractivo. Su presencia en carretera destaca por líneas dinámicas y proporciones equilibradas. Mide 4.542 mm de largo, 1.895 mm de ancho y 1.641 mm de alto, con una batalla de 2.739 mm. El maletero ofrece 520 litros, suficiente para el día a día. La altura libre al suelo es de 198 mm, lo que le confiere versatilidad en diferentes terrenos.

Este SUV brilla por su calidad, su comportamiento y su versatilidad. Se siente ágil en ciudad. Sereno en autopista. Y cómodo en carretera secundaria. Frente a modelos como el Renault Arkana, el Kia Sportage o el Nissan Qashqai, el 3008 propone un enfoque más refinado. Más tecnológico. Más completo. Cada detalle está pensado para mejorar la experiencia de conducción.

Versiones mecánicas para todos los gustos

La gama del 3008 contempla varias motorizaciones. Desde un gasolina 1.2 turbo MHEV de 145 CV hasta una versión 100% eléctrica de 210 CV con hasta 526 km de autonomía. Pero el foco de atención recae en la versión híbrida enchufable. Es la que más corta distancia recorre en modo eléctrico y la que busca rivalizar con el Toyota RAV4.

La versión híbrida enchufable (PHEV) desarrolla 225 CV y 300 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza 220 km/h como punta. Su consumo combinado es de apenas 2,4 l/100 km. Puede recorrer hasta 87 km en modo 100% eléctrico, lo que le permite lucir la codiciada etiqueta CERO. Es una alternativa muy eficiente para quienes buscan equilibrio entre prestaciones y ahorro.

Un Peugeot 3008 capaz de competir con todopoderosos como el Toyota RAV4

Este Peugeot 3008 híbrido enchufable está disponible desde 39.830 euros. Una cifra competitiva si se compara con otros SUV híbridos del segmento. Ofrece una relación entre precio y contenido tecnológico difícil de igualar. Y sin comprometer las sensaciones al volante. El coste inicial se traduce en equipamiento generoso y tecnología avanzada desde las versiones más accesibles.

En cuanto al equipamiento, la gama cuenta con cuatro acabados: Allure, Allure Exclusive, GT y GT Exclusive. Desde el acabado Allure se incluye el sistema PEUGEOT i-Connect® y la cámara trasera VisioPark 1 con visión de 180º. También integra faros ECO LED, climatizador bizona y acceso y arranque manos libres. En seguridad, equipa asistencia de frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y reconocimiento de señales.