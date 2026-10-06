Ford hace más accesible uno de los SUV más reconocibles de su gama

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 01:10h.

La marca norteamericana rebaja el precio de su modelo más vendido

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23.805 euros. Ese es ahora el precio para llevarse uno de los coches que mejor le funcionan a Ford en España. La marca ha bajado el precio del Puma, un modelo que terminó 2025 con 10.619 unidades vendidas. De hecho, fue el Ford más vendido durante el pasado año en nuestro país.

Lo interesante es que ese precio no corresponde a una versión prácticamente vacía de equipamiento. El Puma Titanium ya incluye llantas de 17 pulgadas, climatizador, arranque sin llave, cristales de privacidad y cámara trasera. También cuenta con sensores de aparcamiento posteriores, algo que viene muy bien cuando toca moverse por ciudad.

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No es casualidad que sea el más vendido de Ford

Por dentro tampoco está nada mal. Ford equipa una pantalla táctil de 12 pulgadas con el sistema SYNC 4 y un cuadro digital de 12,8 pulgadas. Hay navegador conectado, seis altavoces, dos conexiones USB y módem 5G. También incorpora control de crucero con limitador de velocidad y reconocimiento de señales.

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Ford incluye además bastante equipamiento de seguridad desde esta versión. El Puma cuenta con asistente de precolisión, frenado post-impacto, sistema de mantenimiento de carril y detector de fatiga. Los faros LED también son de serie y las luces largas funcionan de manera automática. En definitiva, el Titanium ya trae prácticamente todo lo que se espera de un coche actual.

Precio, diseño, espacio, equipamiento, electrificado… este Ford lo tiene todo

El espacio es otro de los motivos que explican el éxito del Puma. Mide 4,23 metros de largo, por lo que sigue siendo un coche cómodo para utilizar a diario. Sin embargo, ofrece un maletero de 456 litros, ampliable hasta 1.216 litros. Además, Ford mantiene el práctico Megabox, un hueco adicional situado debajo del suelo del maletero.

El motor de acceso también tiene un punto importante a su favor. Se trata del 1.5 EcoBoost de 125 CV y 210 Nm, acompañado por tecnología híbrida ligera MHEV. Gracias a ella, el Puma consigue la etiqueta ECO de la DGT. Utiliza cambio manual de seis marchas, alcanza 191 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos.

Su consumo homologado es de 5,4 litros cada 100 kilómetros. No son cifras espectaculares, pero sí encajan con lo que busca este coche. Volkswagen T-Roc, Kia Stonic o Toyota Yaris Cross no lo tienen fácil.