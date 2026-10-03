Mazda vuelve a demostrar que sabe hacer coches bonitos con uno de los diseños más elegantes de su historia
Modelos menos buenos con otro logo cuestan mucho más
Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo
Mazda siempre ha tenido una habilidad especial para hacer coches diferentes sin necesidad de recurrir a extravagancias. El Mazda 6e es una buena demostración. La berlina eléctrica japonesa apuesta por líneas limpias, proporciones deportivas y una imagen elegante. Para muchos, es uno de los diseños más atractivos de la historia reciente de Mazda.
El tamaño también ayuda a conseguir esa presencia. El Mazda 6e mide 4,92 metros de largo, 1,89 metros de ancho y solo 1,49 metros de alto. Es largo, ancho y relativamente bajo. Una combinación que refuerza su aspecto deportivo. Además, detrás esconde un maletero de 466 litros, suficiente para afrontar viajes familiares.
Mazda tiene en oferta el mejor 6e
Pero ahora existe otro argumento para fijarse en él. Mazda tiene en oferta la versión top de la gama de 245 CV, precisamente la que ofrece mayor autonomía. Su precio oficial al contado se sitúa actualmente en 36.875 euros, mientras que recurriendo a la financiación de la marca puede bajar hasta 32.500 euros.
Esta variante desarrolla 245 CV y 320 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 80 kWh y puede recorrer hasta 552 kilómetros con una carga. El Mazda 6e acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. Cifras más enfocadas a la eficiencia que a batir récords.
Tecnología punta desde el acabado de acceso
Mazda tampoco se ha quedado a medias con el equipamiento. La gama contempla los acabados Takumi, Homura Plus y Takumi Plus. El primero ya incorpora asientos delanteros calefactados y ventilados, bomba de calor, control de crucero adaptativo con función Stop & Go y un avanzado Head-Up Display.
La tecnología tiene todavía más protagonismo dentro. El Mazda 6e equipa una enorme pantalla central de 14 pulgadas, monitor de visión 360 grados, portón trasero eléctrico y llave Bluetooth mediante smartphone. También dispone de techo panorámico y un equipo Sony con 14 altavoces. Una dotación que apunta claramente hacia el territorio premium.