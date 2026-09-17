Un coche bonito que apuesta por el precio y puede poner en aprietos al Nissan Leaf

Coches y Motos 17 SEP 2026 - 13:48h.

MG tiene un compacto eléctrico imbatible en precio

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El MG4 se convirtió en uno de los eléctricos más interesantes del mercado español porque consiguió rebajar el precio sin ofrecer una batería testimonial. Su gama abarca desde versiones pensadas para el día a día hasta una variante Extended Range capaz de homologar 530 kilómetros. Frente al nuevo Nissan Leaf, esa combinación de variedad y descuentos continúa siendo una amenaza muy seria.

El Nissan llega con una carrocería más cercana a un SUV y una autonomía elevada en sus versiones de batería grande. El MG responde con propulsión trasera, un tamaño compacto y unas promociones que permiten acceder a la movilidad eléctrica por bastante menos dinero. Para quien vigile el presupuesto, plantea una pregunta difícil de esquivar.

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Un compacto bajo entre tantos SUV

El MG4 mide aproximadamente 4,29 metros y tiene una carrocería bastante más baja que la mayoría de los eléctricos familiares actuales. El capó corto, los faros muy afilados y el parabrisas adelantado le dan una apariencia moderna, mientras que la línea del techo conserva las proporciones de un compacto.

La parte posterior es su zona más original. Los pilotos se prolongan hacia el centro, el cristal queda enmarcado por un alerón dividido y la superficie inferior utiliza formas bastante marcadas. El resultado entra por los ojos, especialmente con los colores vivos disponibles en algunas versiones.

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Ese formato también tiene ventajas al conducir. El centro de gravedad queda bajo gracias a la batería situada bajo el suelo y el coche no transmite la sensación elevada de un SUV. La propulsión trasera libera además a las ruedas delanteras de la tarea de impulsar el vehículo.

Una gama que permite pagar por lo necesario

La versión Standard utiliza una batería de menor capacidad y cubre sobradamente los desplazamientos urbanos habituales. El Luxury aumenta la autonomía y el equipamiento, mientras que el Extended Range recurre a una batería de 77 kWh y un motor de 245 CV para alcanzar hasta 530 kilómetros WLTP.

En el extremo contrario aparece el XPower, con dos motores, tracción total y prestaciones propias de un deportivo. Su existencia demuestra la flexibilidad de la plataforma, aunque la verdadera fortaleza comercial del MG4 continúa en las variantes más sencillas.

El nuevo Leaf puede superar esa autonomía con su batería mayor y ofrece una presentación interior más reciente. El MG mantiene una ventaja decisiva en el precio de entrada y permite escoger entre más niveles de potencia sin obligar a comprar una carrocería grande.

Precio bajo sin convertirse en un eléctrico mínimo

MG aplica campañas que pueden situar al modelo cerca de los 20.000 euros cuando se combinan financiación, descuentos y las ayudas correspondientes. Esa cantidad no debe confundirse con el precio al contado, pero incluso comparando condiciones equivalentes el MG4 suele conservar una distancia frente a eléctricos de nueva generación.

La cabina ofrece dos pantallas, conectividad y asistentes a la conducción. El maletero no es especialmente grande y algunos materiales revelan dónde se ha contenido el coste, aunque sigue siendo un coche válido para una pareja o una familia pequeña.

El Leaf dispone de más autonomía en su configuración superior y una red de servicio consolidada. El MG4 lo pone en aprietos por otro camino: cuesta menos, tiene un diseño con personalidad y permite acceder a una batería razonable sin subir a los acabados más caros. Continúa siendo uno de los eléctricos que mejor convierte cada euro gastado en autonomía y prestaciones.