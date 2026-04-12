El nuevo Ford Puma se posiciona como el modelo más atractivo de la marca en el segmento urbano

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 23:44h.

168 CV de potencia y etiqueta CERO

Ford elige al sustituto del Focus

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El Ford Puma Gen-E llega dispuesto a revolucionar el segmento urbano. Un modelo que combina diseño moderno, tecnología avanzada y un enfoque práctico. Todo ello con una propuesta muy competitiva dentro de los SUV eléctricos.

En cuanto a dimensiones, se sitúa en el corazón del segmento. Ofrece 4.226 mm de largo, 1.805 mm de ancho y 1.533 mm de alto, con una batalla de 2.588 mm. Su maletero de 456 litros, ampliable hasta 1.216 litros, lo convierte en uno de los más prácticos.

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La versión del Ford Puma ideal para urbanitas

Frente a rivales como el Volkswagen ID.3 o el Opel Mokka-e, el Puma Gen-E destaca por su equilibrio. No es el más caro. Tampoco el más radical. Pero sí uno de los más inteligentes por relación entre precio, espacio y tecnología.

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El interior también destaca por su funcionalidad. Ofrece asientos deportivos, iluminación ambiental y soluciones prácticas como el cargador inalámbrico. Todo pensado para el día a día.

Hablemos del precio. En España, arranca desde 27.502 euros al contado, o desde 27.002 € con promociones y financiación . Una cifra muy ajustada para un modelo 100% eléctrico, lo que lo convierte en una opción especialmente atractiva.

Así es el Puma eléctrico más barato

En el apartado mecánico, la gama gira en torno a un bloque basado en un motor eléctrico de 168 CV y 290 Nm de par máximo, con tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza 160 km/h de velocidad máxima .

La batería de 43 kWh le permite homologar hasta 376 km de autonomía WLTP, una cifra pensada para el uso urbano y periurbano . Además, cuenta con la etiqueta CERO de la DGT.

El equipamiento de serie es otro punto fuerte. Desde el acabado base incluye faros LED, cuadro digital de 12,8 pulgadas y sistema SYNC 4 con pantalla táctil de 12 pulgadas. También ofrece Apple CarPlay y Android Auto sin cables.

En seguridad, suma asistentes como el control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril o reconocimiento de señales. Un paquete muy completo para su segmento.