La nueva Bimota KB4 recupera la esencia más exclusiva de la firma italiana

Coches y Motos 29 SEP 2026 - 05:58h.

Compartir







Hay motos que rápidamente llaman la atención y que son difíciles de ignorar, pero es que la Bimota KB4 se lleva la palma y es capaz de pasar al siguiente nivel, con una moto de esencia exclusiva. Es de los mejores modelos que ha creado nunca la firma italiana, con unas prestaciones y un nivel de tecnología muy avanzados, a los que hay que sumarle el precio que le han colocado, que aun siendo bastante elevado, es muy justo y razonable en comparación con otras motos del mismo estilo.

Esta es una deportiva de corte retro que se nutre del motor de la Kawasaki Ninja 1000 SX, de cuatro cilindros en línea, con una cilindrada de 1043 centímetros cúbicos, además de una potencia de 142 CV y un par máximo de 111 Nm. Cuenta con acelerador electrónico, que gestiona los cuatro modos de conducción, y que actúan sobre las distintas ayudas, entre las que se incluyen el control de tracción, el quickshifter bidireccional, el control de velocidad de crucero…

En la parte ciclo, podemos resaltar las suspensiones Öhlins regulables, los frenos Brembo o las llantas OZ de aluminio forjado calzadas con neumáticos Pirelli. Si pasamos a la instrumentación, tenemos una pantalla TFT que da la información que se necesita, y que le aporta un plus de modernidad. En cuanto al peso del conjunto, creíamos que sería más alto, al tener unas dimensiones muy grandes, pero se queda en 194 kilos, lo que es una cifra muy sorprendente.

La Bimota KB4 cuesta 39.300 euros

Y para acabar de poner la guinda al pastel, esta Bimota KB4 tiene un precio de 39.300 euros, lo que hace que no sea una moto que esté al alcance de todas las economías. Pero si buscas una moto de estas características, será complicado que encuentres una mejor y a este precio.