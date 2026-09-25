Más completa, y para muchos, una alternativa mejor que la KTM 1390 Super Duke GT

Coches y Motos 25 SEP 2026 - 16:47h.

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Si estás pensando en comprar una moto de gran cilindrada, que te permita disfrutar de los viajes y poder presumir de aventuras, entonces tienes que saber que la KTM 1390 Super Duke GT no es la única opción que existe en el mercado. Hay muchas alternativas que resultan igual o incluso más interesantes, y hoy nos detenemos para hablar en profundidad de la Bimota Tesi H2, que nos parece una de las motos más increíbles que se hayan diseñado jamás.

Tiene unos componentes de primer nivel, unas prestaciones de otro mundo y un diseño que le impide pasar desapercibida. Lo más característico y peculiar es su diseño de doble basculante, con ambos basculantes fabricados con aluminio mecanizado. Los amortiguadores son de marca Öhlins, mientras que el equipo de frenos se confía a Brembo Stylema, aunque lo mejor de todo es lo que se esconde dentro de esta increíble moto. Ahí se encuentra un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 998 centímetros cúbicos.

Y es capaz de entregar una potencia de 242 CV a 11.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 141 Nm a 11.000 rpm, que se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y que cuenta con embrague asistido y anti-rebote. Si pasamos a la electrónica, todo se gestiona a través de una IMU que lleva el sello de Bosch, como el control de freno motor, el control de tracción, el control de salida o el quickshifter bidireccional. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT a todo color.

La Bimota Tesi H2 cuesta 64.000 euros

Lógicamente, la exclusividad y la calidad tiene un precio, y en el caso de la Bimota Tesi H2, es realmente elevado, por lo que tan solo está al alcance de unos pocos afortunados. Porque vas a tener que pagar un total de 64.000 euros si deseas que esté a tu nombre.