Más equipada y, para muchos, una alternativa mejor que la KTM 1390 Super Duke GT

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 23:03h.

El diseño se ha mejorado para aumentar el peso en el tren delantero

La nueva KTM es, para muchos, la más bonita de la marca

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Hemos encontrado una moto sensacional, que no tiene nada que envidiar a la KTM 1390 Super Duke GT, gracias a que está totalmente equipada, y a las increíbles prestaciones de las que puede presumir. Y es que la Bimota Tesi H2 Tera es una trail excepcional, que emplea un diseño de doble basculante, y que presume de una estética rompedora con componentes de primer nivel, que la acaban por hacer tan interesante y llamativa en todos los sentidos.

Entre sus principales características, se pueden destacar la electrónica tan avanzada, la estética marcada o las suspensiones y frenos de primer nivel. El diseño se ha mejorado para aumentar el peso en el tren delantero, con un resultado óptimo, y el escape Akrapovic aumenta el efecto visual y el práctico. Las suspensiones son Öhlins, mientras que el equipo de frenos lleva el sello de Brembo, lo que acaba por hacer de esta moto un 10 de 10.

El motor es de cuatro cilindros en línea, con una cilindrada de 998 centímetros cúbicos, y una potencia declarada de 200 CV a 11.000 revoluciones por minuto, además de un par máximo de 137 Nm a 8.500 rpm, que cuenta con la homologación Euro 5+. También incluye embrague asistido y anti-rebote, quickshifter de dos direcciones y numerosas ayudas para la conducción, entre las que destacan el control de tracción o el control de crucero. Y para poner la guinda al pastel, tiene pantalla TFT a color y conectividad en la instrumentación, así como iluminación full LED o puños calefactables.

El precio de la Bimota Tesi H2 Tera no es precisamente reducido

Ya avisamos que la Bimota Tesi H2 Tera no es una moto que esté al alcance de todos los bolsillos. Pero también creemos que los 44.000 euros que cuesta es una cifra razonable, teniendo en cuenta su exclusividad.