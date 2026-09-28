Ni BMW GS ni Honda Africa Twin: la trail que está conquistando a los viajeros

Coches y Motos 28 SEP 2026 - 18:42h.

La Fantic XEF Rally tiene todo lo que buscas y, a nivel estético, despierta el interés por su excelente diseño

La nueva BMW R 1300 GS es la más atractiva del catálogo

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No podemos estar más contentos con la nueva trail que hemos descubierto, que nos parece una magnífica alternativa para toda la gama de BMW GS o de Honda Africa Twin. Y es que la Fantic XEF Rally tiene todo lo que buscas, y a nivel estético ya te despierta el interés por su excelente diseño. Nos cuesta creer que podamos encontrar algo mejor en relación calidad precio, y estamos convencidos de que es una inversión sin riesgo alguno.

Equipa un generoso depósito de combustible divididos en dos partes, con capacidad total para 30 litros, lo que hace que tenga una autonomía tan grande, que le permite viajar y recorrer largas distancias sin la necesidad de parar a repostar. El propulsor que tiene equipado es de un solo cilindro, con una cilindrada de 450 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas en culata y contra árbol. Y el escape, una de sus principales características, es de la firma Arrow.

En la parte ciclo, podemos resaltar el chasis en doble viga de aluminio, suspensiones KYB o un equipo de frenos que permite frenar la moto a altas velocidades con total seguridad. Mientras que, en la instrumentación, tenemos una pantalla táctil de siete pulgadas que permite consultar toda la información necesaria, y que cuenta con conectividad Android. No dejes pasar la oportunidad de adquirir esta moto, que es una réplica de las Rally Dakar.

La Fantic XEF Rally cuesta 16.490 euros

Si buscas hacerte con esta Fantic XEF Rally, necesitas saber que no hace falta ninguna inversión mayúscula para comprarla. Bastará con poner encima de la mesa un total de 16.490 euros para que la puedas comprar, lo que creemos que es una cantidad más que razonable y que se puede pagar de manera cómoda.