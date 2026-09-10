Ligera, versátil y preparada para hacer muchos kilómetros, esta Fantic es una naked muy completa

Coches y Motos 10 SEP 2026 - 20:26h.

Es una naked maravillosa de principio a fin, disponible en varios colores

Más barata y, para muchos, más bonita que la Vespa Primavera

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La Fantic Stealth 500 apunta a ser una de las motos más llamativas y agresivas dentro del catálogo de la marca, siendo imposible de ignorar por su diseño, que la sitúa entre las mejores de su segmento. Es una naked maravillosa de principio a fin, disponible en varios colores, como son el blanco, el rojo y el negro, y que tiene una configuración muy particular, que a nosotros nos ha encantado. Por este motivo, es una compra que merece tanto la pena.

El motor que oculta es de un solo cilindro, con una cilindrada de 463 centímetros cúbicos, de refrigeración líquida y con doble árbol de levas. La respuesta es lineal y directa, y llama la atención el escape de acero inoxidable, con un silencioso ubicado en la parte superior derecha, que le da un aspecto realmente deportivo y llamativo. Está dotado de embrague anti-rebote, y la electrónica es uno de los puntos fuertes que tiene esta moto.

Porque cuenta con cuatro modos de conducción incorporados, control de tracción, ABS con sensibilidad en curva, varios mapas de motor, ópticas full LED, y una pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación que te permite poder tener a tu alcance todo lo que necesites conocer. Y en la parte ciclo, todos los componentes son de primer nivel y de marcas fácilmente reconocibles, para acabar de conformar un conjunto que es difícil de superar en todos los aspectos.

La Fantic Stealth 500 cuesta 6.490 euros

Conseguir la Fantic Stealth 500 no implica de ninguna inversión astronómica, todo lo contrario. Es realmente accesible, y para poder tenerla en el garaje de tu casa, lo único que vas a necesitas pagar es un total de 6.490 euros, una cifra que es realmente accesible y que se puede pagar sin ningún inconveniente.