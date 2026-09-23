Voge consolida su identidad con una moto que combina presencia y un diseño cada vez más refinado

Coches y Motos 23 SEP 2026 - 20:40h.

La marca se ha consolidado, por méritos propios, como una de las mejores que existen en estos momentos

Voge tiene a punto la deportiva barata más bonita

Compartir







Voge se ha consolidado, por méritos propios, como una de las mejores marcas que existen en estos momentos, y lo demuestran con su increíble cantidad de modelos que destacan por su presencia y diseño. Y un ejemplo evidente de esto lo podemos encontrar con la 900 DSX, que es simplemente magnífica, al ser una de las trail más llamativas de la actualidad. Y cuenta con tantas cosas que nos resulta realmente difícil quedarnos solamente con una.

A nivel visual, podemos resaltar la doble óptica delantera, significativa por su mirada aguda, además de su depósito de grandes dimensiones y las defensas laterales, que ofrecen una imagen robusta. La parte trasera, por otro lado, está más despejada. El motor que tiene equipado es de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, de dos cilindros en paralelo, que entrega una potencia de 95 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 95 Nm a 6.250 rpm.

El consumo supera por poco los cuatro litros por cada 100 kilómetros, lo que, junto a su depósito de 17 litros, le permite gozar de una gran autonomía. En la electrónica, todo se gestiona fácilmente gracias a la IMU de seis ejes que tiene incorporada, creada por Bosch, y que controla sistemas como el control de tracción, el ABS en curva o los distintos modos de conducción. Si ya pasamos a la instrumentación, nos encontramos con una pantalla TFT de siete pulgadas, y no queremos olvidarnos de la cámara frontal ni del sistema keyless.

La Voge 900 DSX te costará 9.192 euros

La Voge 900 DSX puede parecer más cara de lo que es en realidad, pero lo cierto es que basta con una inversión de 9.192 euros para que pueda ser tuya. Un precio en el que se incluye de forma totalmente gratuita el seguro.