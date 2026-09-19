Una trail con depósito generoso y equipamiento aventurero, así es la alternativa a la Honda Transalp

Coches y Motos 19 SEP 2026 - 11:44h.

Garantiza una gran autonomía, además de tener un avanzado nivel de equipamiento

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Hay motos que desde la primera vez que las ves te llaman la atención, y eso es exactamente lo que nos sucede con la ZX Moto 820 X, que nos parece una de las propuestas más atrevidas dentro de su segmento. Es una trail magnífica, pensada para hacer todo tipo de rutas y de viajes, gracias a su depósito de combustible de generoso tamaño, que le garantiza una gran autonomía, además de tener un avanzado nivel de equipamiento.

El propulsor que tiene equipado es de tres cilindros, con una cilindrada de 819 centímetros cúbicos, y rinde a una potencia de 114 CV, mientras que el par máximo se sitúa en 85 Nm. La velocidad punta a la que es capaz de llegar es de 220 kilómetros por hora, lo que la convierte en una de las motos más rápidas, colocando a la altura, o incluso por encima, de rivales como la Yamaha Tracer 9 o la Triumph Tiger 900, que están mucho más consolidadas.

Lo que hace que esta moto tenga un enfoque tan aventurero es su equipamiento de serie, que incluye un kit de maletas, ideales para poder guardar absolutamente todo lo que te haga falta con seguridad. También se puede mencionar el cubre cárter de aluminio, mientras que el diseño frontal no pasa desapercibido, debido a sus dos ópticas superpuestas. En definitiva, es una moto excepcional, y más, cuando conozcas su accesible precio.

La ZX Moto 820 X rondará los 6.500 euros

Todavía no ha salido a la venta en el mercado europeo, y no se espera que lo haga hasta después del salón EICMA de Milán. Pero ya hay informaciones que sugieren que la ZX Moto 820 X tendrá un coste de 6.500 euros, lo que nos parece una magnífica oportunidad.