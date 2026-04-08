La Honda XL750 Transalp es mejor, más moderna y más barata que la Yamaha Ténéré 700

Coches y Motos 08 ABR 2026 - 23:32h.

No se puede dudar a la hora de elegir entre una de las dos

Honda tiene la que, para muchos, es la moto imbatible en ciudad

Compartir







No siempre es fácil encontrar una moto moderna, versátil y barata, pero en Honda nunca decepcionan, y consiguen dar con la tecla exacta. Así queda de nuevo demostrado con la XL 750 Transalp, que es una oda al buen gusto, y que para nosotros, está claramente por encima de la Yamaha Ténéré 700 en todos los aspectos. Por ese mismo motivo creemos que no se puede dudar a la hora de elegir entre una de las dos, ya que la balanza se decanta claramente a favor de la propuesta de la compañía de Tokio.

Es una moto que no deja de tener constantes actualizaciones y mejoras, y en este 2026, le han añadido unas suspensiones regulables en precarga, compresión y rebote, así como también unos gráficos actualizados. Eso sí, te advertimos que todas las mejoras que le han aplicado han hecho que el peso total de la moto aumente hasta los 216 kilos, es decir, seis kilos más que el anterior modelo. Pero creemos que ha merecido mucho la pena, viendo el resultado.

En cuanto al motor, se mantiene con el mismo de siempre, un bicilíndrico en línea compacto y ligero, con embrague anti-rebote para conseguir un mejor control en la conducción. El consumo declarado es de unos 4,3 litros por cada 100 kilómetros, lo que se traduce en una autonomía cercana a los 400 kilómetros gracias a su depósito de 17 litros. La potencia que declara la Honda XL 750 Transalp es de 92 CV a 9.500 revoluciones por minuto, y el par motor es de 75 Nm a 7.250 rpm.

El precio, otro punto fuerte de esta Honda XL 750 Transalp

Por si no había suficiente con todo lo comentado previamente, el precio es otro punto a favor de esta Honda XL 750 Transalp, pues basta con pagar poco más de 11.000 euros para adquirirla.