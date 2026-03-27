Yamaha sorprende con la Ténéré más bonita de su historia

Coches y Motos 27 MAR 2026 - 19:57h.

Promete grandes sensaciones, y existe la posibilidad de personalizarla con muchos accesorios

La alternativa, para muchos mejor, a la Yamaha Ténéré

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En Yamaha han sorprendido y nos han enamorado a todos con una Ténéré que merece ser considerada como la más bonita de toda la historia de la firma. Porque han hecho una versión GYTR de la Ténéré 700, consiguiendo que tenga un alma dakariana, y un espíritu aventurero off-road más grande que nunca, ideal para irte de ruta fuera del asfalto. Promete grandes sensaciones, y existe la posibilidad de personalizarla con muchos accesorios.

Las siglas GYTR significan piezas de competición a lo grande, para poder añadirle un extra de rendimiento y de prestaciones, y también, de manejo. Obviamente, las principales modificaciones se encuentran en la parte del chasis, en la horquilla, el amortiguados y las suspensiones. Y también cuenta con más depósitos, para alcanzar una capacidad total de 37,6 litros repartidos en cuatro depósitos, lo que se traduce en una autonomía descomunal.

Monta un escape Akrapovic, lo que sumado a una ECU refinada y a una caja de aire más grande, el famoso motor CP2 de 689 centímetros cúbicos de cilindrada sube de potencia, pasando de 73 CV a 82 CV. Para los amantes de la adrenalina, a los que le guste disfrutar de viajes emocionantes y de rutas fuera del asfalto, no cabe ninguna duda de que esta es la moto que estaban buscando. Aunque ya adelantamos que su precio sube notablemente en esta versión.

Añadir este pack cuesta más de 7.000 euros

Si dispones de una Yamaha Ténéré 700, y quieres añadirle el pack GYTR, vas a tener que hacer un desembolso extra de 7.253 euros, lo que es un precio bastante elevado, aunque comprensible viendo la cantidad de cosas que ofrece. Si a esto le añadimos el precio de la moto, en total se quedaría en prácticamente unos 18.000 euros.