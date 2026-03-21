La trail más bonita de Honda está enamorando a los que buscan diseño y equilibrio
Honda tiene la que, para muchos, es la moto imbatible en ciudad
En Honda han conseguido crear una trail que es increíblemente bonita, y que ya ha enamorado a los clientes que buscan diseño y equilibrio. Ya se puede afirmar sin tapujos que es uno de los mejores modelos que han creado en los últimos años, y a nosotros ha conseguido conquistarnos rápidamente, gracias a todo lo que ofrece, y, en especial, al precio tan asumible por el que lo hace. Por lo tanto, te recomendamos que le eches un vistazo sin dudarlo.
Porque no vas a quedar decepcionado en cuanto descubras la Honda XL 750 Transalp, que cuenta con todo lo que te hace falta. Desde una estética atractiva y visualmente agradable, hasta un equipamiento ultra completo. Comenzando por el faro delantero LED, prosiguiendo por su pantalla TFT multi información de 5”, y rematando con el embrague multi disco en baño de aceite, con sistema de anti-rebote asistido, y con la tecnología E-Clutch que es tan revolucionaria.
La caja de cambios está asociada a seis velocidades, y el motor que equipa es un bicilíndrico de 755 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos en paralelo con refrigeración líquida, ocho válvulas y una potencia máxima de 91,8 CV a 9.500 revoluciones por minuto, mientras que el par motor es de 75 Nm a 7.250 rpm. Cuenta con cinco modos distintos de conducción, uno personalizado, y el peso neto de la moto es de 216 kilos. El consumo declarado es de 3,9 litros por cada 100 kilómetros, y la velocidad máxima que alcanza es de 195 kilómetros por hora.
Una moto de 10 por 9.100 euros
No es sorprendente en absoluto que esta Honda XL 750 Transalp sea una de las más buscadas, y una de las referentes en el sector, pues su precio de 9.100 euros invita a querer conseguirla al instante.