Voge planta cara a Honda y Yamaha con una scooter que sorprende por equipamiento y capacidad viajera

Coches y Motos 15 SEP 2026 - 21:47h.

A nivel estético hay pocas cosas a reprochar

La Honda la NT1100 se renueva para 2026

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Cuando hablamos de las mejores scooter que se han creado jamás, en Voge han hecho méritos para plantear la competencia a Honda o Yamaha, gracias a un modelo que sorprende gratamente por su increíble capacidad para viajar, y por su avanzado nivel de equipamiento. Además, a nivel estético hay pocas cosas a reprochar, y tiene una promoción especial que permite conseguirla por un precio muy accesible, lo que hace de la SR 450 X un acierto asegurado.

Es una scooter crossover que combina una estética adventure con componentes que refuerzan este aspecto, así como un motor de 398 centímetros cúbicos de cilindrada que permite un uso muy polivalente. Y en este 2026 se ha actualizado notablemente para lograr reforzar este enfoque crossover, mejorar el nivel de equipamiento, y también el motor. El resumen es que es una scooter magnífica, que además se puede conducir si tan solo dispones del carné A2.

El propulsor que tiene equipado es de dos cilindros, con refrigeración líquida, que entrega una potencia de 42 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 44 Nm a 5.750 rpm. Incorpora dos modos de conducción, control de tracción desconectable y un equipamiento totalmente completo, que incluye una pantalla TFT con conectividad en la instrumentación, puños y asientos calefactables, cámara delantera y trasera, sensor de ángulos muertos o sistema keyless.

La Voge SR 450 X ofrece el seguro totalmente gratuito

Conseguir la Voge SR 450 X es realmente fácil y económico, pues no necesitas pagar más que un total de 6.288 euros si deseas que sea tuya, un precio en el que además viene incluido el seguro de manera totalmente gratuita. Creemos que es una oportunidad que merece mucho la pena aprovechar, y de la que es imposible que te llegues a arrepentir.