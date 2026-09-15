El Subaru más atractivo de los últimos años llegó en 2025 con una imagen completamente renovada

Coches y Motos 15 SEP 2026 - 11:10h.

El Forester sigue siendo un modelo perfecto para los que buscan un SUV aventurero

Subaru lanza un SUV tan preparado para todo que ni Toyota ni Volkswagen pueden competir con su polivalencia

Compartir







El Subaru Forester de 2025 mantuvo casi intacta la receta técnica que ha definido al modelo durante años, pero cambió por completo su apariencia. La sexta generación abandonó las formas algo blandas de su predecesor y adoptó un frontal más ancho, faros mejor integrados y una carrocería con mayor presencia. Sigue siendo un SUV eminentemente práctico, aunque ahora también tiene un diseño capaz de llamar la atención.

La renovación le queda especialmente bien porque no contradice la personalidad del Forester. Continúa teniendo un techo bastante recto, grandes ventanas y protecciones preparadas para soportar un uso menos cuidadoso. Subaru no lo ha convertido en un falso cupé para hacerlo atractivo; ha trabajado sobre la misma silueta funcional y le ha añadido carácter.

PUEDE INTERESARTE El DR que más llama la atención por su diseño es uno de los SUV más ambiciosos de la marca

Mucha más presencia sin perder visibilidad

La parrilla y los faros forman una franja visual continua que recorre buena parte del frontal. El capó aparece más definido y las aletas parecen más anchas, dando al coche una imagen sólida. No resulta agresivo, pero sí bastante más moderno que el Forester anterior.

Las formas cuadradas tienen una ventaja evidente desde el asiento del conductor. Las esquinas se perciben con facilidad y la superficie acristalada proporciona buena visibilidad alrededor del coche. En ciudad ayuda a controlar sus 4,67 metros; fuera del asfalto permite colocar mejor las ruedas al atravesar un camino estrecho.

PUEDE INTERESARTE El DFSK más llamativo de los últimos años apuesta por un diseño que busca plantar cara a los SUV europeos

Detrás, los pilotos horizontales sustituyen el aspecto más vertical de la generación anterior. El portón conserva una abertura amplia y unas formas regulares, fundamentales en un coche pensado para viajar, transportar animales o cargar material deportivo.

Un interior preparado para la vida diaria

La cabina no intenta deslumbrar con una sucesión de pantallas. Una superficie vertical de 11,6 pulgadas concentra navegación, multimedia y otras funciones, mientras que Subaru conserva accesos directos para las operaciones habituales. Los mandos son grandes y fáciles de utilizar incluso con guantes.

El maletero ofrece 508 litros y puede alcanzar aproximadamente 1.720 al plegar los respaldos. La segunda fila resulta amplia y las puertas traseras abren con un ángulo generoso, algo especialmente útil al colocar una silla infantil. Son soluciones sencillas que tienen más importancia en el día a día que cualquier efecto visual.

La dotación puede incluir asientos delanteros calefactados, climatizador bizona, portón eléctrico, cámaras de visión periférica y volante calefactable. El sistema EyeSight reúne diferentes ayudas, como frenada preventiva, control de crucero adaptativo y asistencia de mantenimiento de carril.

Tracción total como parte de la identidad

En España se comercializa con un motor bóxer de gasolina de 2,0 litros, apoyo eléctrico e-Boxer, transmisión automática Lineartronic y tracción total permanente. El conjunto desarrolla 136 CV y recibe la etiqueta ECO.

No es una mecánica pensada para ofrecer aceleraciones contundentes. Su valor está en la suavidad, la facilidad para dosificar la fuerza y la capacidad de avanzar sobre nieve, barro o pistas mediante el sistema X-Mode. La altura libre al suelo refuerza unas aptitudes que muchos SUV solo sugieren mediante molduras de plástico.

El Forester de 2025 resulta más atractivo porque su imagen finalmente acompaña a sus cualidades. Conserva la visibilidad, el espacio, la seguridad y la tracción total que esperan sus compradores, pero ahora añade un frontal con personalidad y una carrocería mucho más cuidada. Es el Subaru reciente que mejor combina utilidad y presencia.