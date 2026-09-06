Coches y Motos 06 SEP 2026 - 14:02h.

El Forester sigue siendo una referencia

El nuevo Subaru no parece un Subaru

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El Subaru Forester nunca ha necesitado seguir las tendencias para encontrar su lugar en el mercado. Mientras numerosos SUV apuestan por una imagen deportiva y carrocerías de estilo coupé, el modelo japonés mantiene una filosofía centrada en la funcionalidad, la seguridad y la capacidad para circular lejos del asfalto. Su nueva generación, sin embargo, añade un diseño mucho más atractivo y moderno.

El resultado es un coche claramente reconocible como un Forester, pero suficientemente renovado para atraer a conductores que anteriormente podían considerarlo demasiado conservador. Una personalidad diferente que lo separa de modelos tan populares como el Volkswagen Tiguan, el Toyota RAV4, el Hyundai Tucson o el Kia Sportage.

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Una imagen más moderna y contundente

El nuevo Forester conserva sus proporciones robustas, aunque ahora presenta un frontal más elaborado. La gran parrilla se integra visualmente con los grupos ópticos y aporta una sensación de mayor anchura, mientras que las protecciones inferiores y los pasos de rueda marcados refuerzan su carácter aventurero.

No pretende parecer un deportivo, pero transmite solidez y cierta elegancia. La carrocería mantiene unas formas bastante rectas que, además de diferenciarlo de otros SUV, permiten aprovechar mejor el espacio interior. Con 4,67 metros de longitud, se sitúa dentro del segmento de los todocaminos familiares de tamaño medio.

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Esta generación consigue modernizar el conjunto sin abandonar la identidad de Subaru. Sigue siendo un automóvil pensado para quienes valoran la resistencia y la funcionalidad, aunque su diseño ya no parece quedar en un segundo plano.

Un interior práctico y muy bien equipado

La amplitud continúa siendo uno de sus principales argumentos. Sus cinco plazas ofrecen un espacio generoso y la buena superficie acristalada facilita la visibilidad desde todos los asientos. El maletero dispone de 508 litros, una capacidad adecuada para transportar el equipaje de una familia.

En el centro del salpicadero aparece una pantalla vertical de 11,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. La marca tampoco ha eliminado completamente los mandos físicos, algo que facilita el uso de determinadas funciones durante la conducción.

Desde el acabado de acceso incorpora elementos como faros LED, asientos delanteros calefactables, acceso sin llave, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, sensores de aparcamiento y diferentes asistentes de seguridad.

Hibridación ligera y tracción total de serie

La oferta española gira alrededor de una mecánica 2.0 e-Boxer de gasolina con apoyo eléctrico, cambio automático y etiqueta ECO de la DGT. Su potencia se sitúa alrededor de los 150 CV, una cifra suficiente para una conducción tranquila, aunque no ofrece unas prestaciones especialmente deportivas.

Su mayor elemento diferenciador es la tracción integral permanente. El Forester conserva unas capacidades fuera del asfalto poco habituales entre sus competidores, especialmente cuando estos se eligen con motores de acceso y tracción delantera.

Como contrapartida, su consumo homologado de aproximadamente 8,1 l/100 km resulta elevado frente a algunos híbridos convencionales. La electrificación está orientada principalmente a mejorar la suavidad y la eficiencia, pero no convierte al Forester en una referencia por ahorro de combustible.

Una alternativa para quien busca algo distinto

El Subaru Forester tiene un precio oficial que parte de algo más de 43.000 euros, aunque las promociones disponibles pueden rebajar el acceso hasta aproximadamente 37.400 euros. La gama se organiza alrededor de los acabados Active, Field y Touring.

No es el SUV más potente ni el que menos consume, pero sí uno de los más honestos y particulares. Su atractivo diseño, el amplio equipamiento, la seguridad, el espacio y la tracción total lo convierten en una alternativa especialmente interesante para familias que quieren salir del camino marcado por las opciones más habituales.