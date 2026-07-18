El nuevo Subaru es tan bonito que no parece un Subaru

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 07:14h.

Acaba de llegar a España y ya está sumando adeptos sin parar

Subaru tira la casa por la ventana con el Solterra

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Durante años, Subaru ha construido su fama alrededor de la fiabilidad, la tracción total y la eficacia fuera del asfalto. El diseño nunca había sido su principal argumento. Eso cambia con el nuevo Subaru Uncharted. La marca japonesa presenta un SUV eléctrico con una imagen mucho más moderna. Más atrevida. Y, para muchos, sorprendentemente atractiva.

Sus líneas se alejan de lo que era habitual en Subaru. El frontal es más limpio. Los grupos ópticos tienen una firma luminosa muy llamativa. La silueta resulta dinámica. Y la zaga remata un conjunto con mucha personalidad. Cuesta reconocer que se trata de un Subaru. Precisamente ahí reside buena parte de su atractivo.

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El SUV eléctrico de Subaru para toda la familia

También crece en tamaño. Con 4,51 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,75 metros, ofrece un interior amplio y un maletero de 404 litros. Es un SUV pensado para el uso diario. Pero también para viajar con comodidad. Entre sus rivales aparecen modelos como el Toyota C-HR+, el Volkswagen ID.4 o el Kia EV5.

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La gama arranca en 36.990 euros, antes de aplicar ayudas o promociones. La versión básica desarrolla 168 CV y 268 Nm de par. Utiliza una batería de 58 kWh que le permite homologar hasta 451 kilómetros de autonomía. Unas cifras muy competitivas para quienes buscan un eléctrico equilibrado.

Tres versiones mecánicas a elegir y un equipamiento a la altura

Por encima aparece una interesante variante de 227 CV. Mantiene el mismo par motor. Incorpora una batería de 77 kWh. Y alcanza hasta 588 kilómetros de autonomía WLTP. Para quienes buscan prestaciones, Subaru reserva una versión de 343 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo cinco segundos gracias a sus 437 Nm de par.

El equipamiento también juega un papel importante. Incluso el acabado Trend incluye climatizador bizona, pantalla táctil de 14 pulgadas, navegador conectado, cuadro digital, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, doble cargador para teléfonos móviles, asientos delanteros calefactables, faros Full LED, bomba de calor y llantas de 18 pulgadas.

En seguridad tampoco se queda atrás. Dispone de frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, alerta de fatiga, dirección evasiva, asistente de conducción proactivo y un completo paquete de airbags.