El nuevo Subaru Uncharted es el coche más bonito de la marca

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 00:39h.

Hermano del Toyota C-HR+, llega a Europa en las próximas semanas

Subaru despide el icono de los años 90

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El Subaru Uncharted llega para marcar un antes y un después en la marca japonesa. Es su primer SUV compacto 100% eléctrico. Y ya ha generado mucha expectación. Su lanzamiento está previsto para esta primavera, con Europa como objetivo clave.

Tras años con el Subaru Solterra como única propuesta eléctrica, Subaru amplía su gama. Lo hace con el Uncharted. Además, este modelo nace en colaboración con Toyota. Es, de hecho, el hermano del Toyota C-HR+, la versión eléctrica del todocamino japonés.

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Sí es el nuevo SUV eléctrico de Subaru

En cuanto a diseño, estamos ante uno de los Subaru más llamativos. Mide 4,52 metros de largo. Tiene una estética moderna. Pero también muy robusta. A esto se suma una altura libre al suelo de 210 mm, clave para mantener su ADN aventurero.

El interior también evoluciona. Destaca el volante cuadrado, poco habitual. También una gran pantalla de 14 pulgadas. Y dos cargadores inalámbricos para móviles. Todo pensado para ofrecer una experiencia más tecnológica.

En el apartado mecánico, la gama es muy completa. La versión de acceso ofrece tracción delantera, 167 CV y una batería de 57,7 kWh. Su autonomía alcanza los 445 km. Una opción equilibrada para el día a día.

Por encima, encontramos una versión intermedia. Mantiene la batería de 77 kWh, pero eleva la potencia a 224 CV. Aquí la autonomía sube hasta 585 km, siendo la más eficiente de la gama.

La versión más potente apuesta por la tracción total AWD. Suma dos motores. Entrega 338 CV. Y acelera de 0 a 100 km/h en solo 5 segundos. Su autonomía es de 470 km, pero gana en prestaciones y capacidad de remolque.

Además, todas las versiones incluyen un cargador de 22 kW. Y pueden cargar del 10 al 80% en 30 minutos, incluso a bajas temperaturas. Un detalle muy importante.

Ya tiene precios en Europa, donde aterriza en las próximas semanas

En conducción, mantiene el espíritu Subaru. Incorpora el sistema X-MODE dual, que mejora la tracción en terrenos difíciles. También cuenta con una dirección y suspensión optimizadas.

En cuanto a precios, la gama arranca en torno a 37.900 euros en mercados europeos. Y sube hasta los 48.900 euros en las versiones más completas.