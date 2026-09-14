Lynk & Co tiene un SUV tan sofisticado, pero tan accesible, que ni Mercedes ni BMW pueden plantarle cara

Coches y Motos 14 SEP 2026 - 05:52h.

Las marcas premium saben que Lynk & co tiene coches muy top a buen precio

El nuevo Lynk & Co es, para muchos, el más atractivo de la marca

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El Lynk & Co 08 llega a Europa con una receta complicada de encontrar entre las marcas premium: más de 200 kilómetros de autonomía eléctrica homologada, 350 CV y un habitáculo cargado de tecnología por un precio que se mueve claramente por debajo de los SUV enchufables equivalentes de BMW o Mercedes.

No ofrece el mismo prestigio ni una red comercial comparable, pero su ventaja es difícil de ignorar cuando se analiza el coche y no solamente el emblema. Con cerca de 4,82 metros de longitud, el 08 compite por tamaño con SUV de categorías superiores y añade una batería mucho mayor que la habitual en un híbrido enchufable.

Un enchufable que puede utilizarse como eléctrico

La batería de 39,6 kWh es la clave del modelo. Permite homologar hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP, una distancia que duplica o incluso triplica la ofrecida por muchos PHEV tradicionales. Con una carga completa, puede afrontar varios días de desplazamientos habituales sin encender el motor de gasolina.

Cuando llega un viaje largo, el propulsor térmico elimina la dependencia de la infraestructura de recarga. El sistema combina un motor de gasolina de 1,5 litros con la parte eléctrica y entrega 350 CV, una potencia suficiente para mover el coche con mucha soltura. La autonomía conjunta supera ampliamente los 1.000 kilómetros en condiciones homologadas.

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También admite carga rápida en corriente continua, algo que todavía no aparece en todos los híbridos enchufables. Así se puede recuperar una parte importante de la batería durante una parada y aprovechar mejor su gran alcance eléctrico.

Un interior que apunta más arriba

El habitáculo sigue una línea limpia, con una pantalla central de gran tamaño y una instrumentación digital situada frente al conductor. La mayor parte de las funciones se concentra en el sistema multimedia, aunque la presentación, los gráficos y la velocidad de respuesta ayudan a que no parezca una solución improvisada.

Los materiales visibles, la iluminación ambiental y los asientos de aspecto envolvente crean una sensación sofisticada. Hay espacio abundante en las plazas traseras y un maletero adecuado para viajar en familia. No intenta copiar literalmente el interior de un Mercedes o un BMW: apuesta por una atmósfera tecnológica, luminosa y bastante sencilla.

El equipamiento de serie incluye numerosos asistentes, cámaras, conectividad y elementos de confort que en varias marcas alemanas obligarían a añadir paquetes. Esa dotación es importante porque el precio final permanece más cerca del anunciado.

Diseño limpio y precio competitivo

Por fuera, el 08 utiliza faros diurnos verticales, una franja oscura que recorre el frontal y pilotos traseros unidos. El techo parece flotar gracias a los pilares oscurecidos y las puertas presentan unas formas limpias. Tiene presencia, aunque evita las enormes parrillas y los adornos cromados habituales en algunos SUV de lujo.

BMW y Mercedes pueden superarlo en posibilidades de configuración, imagen y ciertos detalles de acabado. Sin embargo, para igualar sus 350 CV, su tamaño, su dotación y, especialmente, sus 200 kilómetros eléctricos, hay que gastar bastante más. El Lynk & Co 08 utiliza esa diferencia para convertirse en una alternativa premium por producto, pero mucho más accesible por precio.