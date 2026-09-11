Voge pone contra las cuerdas a BMW y KTM con una trail muy completa para viajar y salir del asfalto

Coches y Motos 11 SEP 2026 - 16:29h.

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En Voge siguen poniendo contra las cuerdas a marcas mucho más prestigiosas, como BMW y KTM, con motos que son realmente completas para viajar, y que ofrecen magníficas prestaciones tanto dentro como fuera del asfalto. Y una de sus grandes referentes es la 625 DSX, una trail que es excelente en todos los sentidos, que ofrece un gran nivel de equipamiento y de tecnología, y que además, tiene un precio sorprendentemente asumible.

A nivel estético, llama fácilmente la atención por su diseño y por sus cuidados detalles, como el gran depósito de combustible que va unido al carenado delantero con pico de pato incluido, con luces auxiliares que quedan muy bien integradas. La óptica delantera es con luces LED y con luz diurna DRL, y en la parte delantera se ha incluido una cámara HD, así como también en la trasera, que tiene caballete central. Pero lo importante es el interior.

Porque ahí se esconde un propulsor de 581 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia que asciende hasta los 63 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 57 Nm a 6.500 rpm. Cuenta además con embrague anti-rebote, distintos modos de conducción o control de tracción desconectable, así como también el ABS. Las suspensiones llevan el sello de KYB, y en la instrumentación se encuentra una pantalla LCD con navegación por flechas.

La Voge 625 DSX está valorada en 6.592 euros

Pensábamos que sería bastante más cara, pero lo cierto es que esta Voge 625 DSX se puede conseguir de manera sencilla, en caso de que pagues un total de 6.592 euros, lo que nos parece una verdadera maravilla. Porque, por ese precio, será difícil que puedas encontrar una alternativa mejor, te lo podemos garantizar.