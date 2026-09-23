Coches y Motos 23 SEP 2026 - 16:04h.

El EV3 es uno de los modelos más vendidos de la marca coreana

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El Kia EV3 ha llevado a un SUV de 4,3 metros algunas de las ideas que la marca estrenó en eléctricos considerablemente mayores. Tiene un interior aprovechado, hasta 460 litros de maletero y una batería Long Range capaz de superar los 600 kilómetros homologados en ciclo combinado. Esa combinación resulta difícil de encontrar entre sus rivales directos.

Volkswagen y Skoda cuentan con eléctricos muy competitivos, pero para igualar autonomía y equipamiento suelen obligar a subir de tamaño o de tarifa. El EV3 encuentra su sitio ofreciendo dimensiones urbanas por fuera y capacidad propia de un SUV familiar por dentro.

Más de 600 kilómetros sin recurrir a una carrocería enorme

La versión de acceso utiliza una batería de 58,3 kWh. Resulta suficiente para la mayoría de desplazamientos diarios y mantiene una tarifa inferior a la de las configuraciones de mayor alcance.

El Long Range aumenta la capacidad hasta 81,4 kWh y homologa alrededor de 605 kilómetros WLTP en recorrido combinado. La web de Kia anuncia hasta 773 kilómetros en utilización urbana, una cifra que refleja las condiciones favorables del ciclo de ciudad y no debe confundirse con la autonomía combinada.

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Las dos versiones utilizan un motor delantero de 150 kW, equivalentes a 204 CV. La respuesta es rápida, pero fácil de controlar, y permite moverse con soltura incluso cuando el coche viaja cargado.

Mucho espacio en poco más de 4,3 metros

El suelo plano y la distancia entre ejes liberan bastante espacio para las piernas. Detrás pueden viajar dos adultos cómodamente, mientras que la plaza central resulta utilizable en desplazamientos puntuales.

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El maletero ofrece 460 litros y bajo el capó hay otros 25 litros para cables u objetos pequeños. Son cifras especialmente valiosas en un eléctrico compacto, donde la batería y los componentes suelen reducir la capacidad disponible.

La consola central puede deslizarse y el salpicadero reúne tres superficies digitales dentro de un conjunto panorámico. Kia conserva varios controles directos y añade soluciones de almacenamiento pensadas para objetos cotidianos.

Precio ajustado sin vaciar el equipamiento

La gama dispone de diferentes acabados, desde configuraciones razonablemente sencillas hasta versiones GT-Line con una imagen más deportiva. Incluso las alternativas intermedias pueden incorporar navegación conectada, asistentes en autopista y planificación inteligente de la recarga.

Pasar del 10 al 80 % necesita aproximadamente 31 minutos en un cargador compatible. No utiliza una arquitectura de 800 voltios como los Kia mayores, pero la curva de carga permite realizar viajes sin que las paradas se vuelvan excesivamente largas.

Las promociones deben compararse separando el PVP, la financiación y las ayudas públicas. Con todos los incentivos, el EV3 puede acercarse al precio de SUV híbridos generalistas, manteniendo una garantía de siete años y una autonomía que supera a numerosos eléctricos de mayor tamaño.

Volkswagen ofrece el ID.3 y Skoda dispone de propuestas muy eficientes, pero el Kia reúne más de 600 kilómetros, 460 litros y una carrocería compacta dentro de una misma configuración. Ese equilibrio importa más que ganar por una sola cifra. Para quien necesite un eléctrico familiar fácil de aparcar, el EV3 forma uno de los conjuntos más completos de su precio.