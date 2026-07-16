El Kia EV3 rompe todos los esquemas: cuesta mucho menos que sus rivales y supera al BYD Atto 2 en autonomía

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 16:28h.

Una de las opciones más inteligentes del momento entre los SUV eléctricos

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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El Kia EV3 ha llegado dispuesto a cambiar las reglas del mercado. Aunque pertenece al segmento de los SUV eléctricos compactos, presume de una autonomía propia de modelos mucho más caros. Además, sorprende por su precio. Actualmente está anunciado desde 23.570 euros, una cifra especialmente competitiva para todo lo que ofrece.

Uno de sus principales rivales es el BYD Atto 2. Sin embargo, el modelo coreano juega con ventaja en varios apartados. Mientras el SUV chino arranca en 25.790 euros y homologa 312 kilómetros de autonomía, el EV3 ofrece una propuesta más ambiciosa. Es más barato. Y, como verás, permite recorrer una distancia mucho mayor con una sola carga.

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Así es el Kia EV3 más económico

La versión de acceso monta un motor eléctrico de 204 CV y 283 Nm de par máximo. Toda la potencia se transmite al eje delantero. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. La batería de 58 kWh permite homologar hasta 436 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

También destaca por su tamaño. Mide 4,30 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,68 metros, lo que favorece el espacio interior. El maletero ofrece 460 litros de capacidad y puede ampliarse hasta 1.251 litros con los asientos abatidos. Son cifras que lo convierten en un SUV muy práctico tanto para el uso diario como para los viajes.

En equipamiento no se queda corto

La gama está formada por los acabados Air, Earth, Earth Pack Comfort y GT-Line. Ya desde el primero incluye un equipamiento muy completo. No faltan el navegador con pantalla curva de 12,3 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, climatizador automático bizona o el sistema de acceso y arranque sin llave.

A todo ello se suman faros LED, llantas de aleación de 17 pulgadas, cámara de asistencia al aparcamiento con sensores delanteros y traseros, control de crucero adaptativo con función Stop&Go y frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas. Un nivel de dotación que pocos rivales igualan desde la versión básica.