Volvo hace más accesible uno de los SUV más atractivos de su gama

Coches y Motos 22 SEP 2026 - 14:52h.

El EX30 se ha convertido en un pilar para la marca sueca

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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El Volvo EX30 llegó como el eléctrico más pequeño y asequible de la marca, pero sus primeras configuraciones podían alejarse rápidamente de esa idea al añadir una batería grande y acabados superiores. Las campañas actuales y la presencia de versiones de acceso vuelven a situarlo donde tiene más sentido: como puerta de entrada a Volvo.

Mide poco más de 4,23 metros, desarrolla al menos 272 CV y conserva una imagen reconocible sin copiar a los SUV mayores. Su atractivo está en combinar dimensiones urbanas, prestaciones serias y un interior muy particular dentro de una tarifa más contenida.

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Pequeño, pero inmediatamente reconocible

El frontal está completamente cerrado y lleva el emblema de Volvo atravesado por la conocida franja diagonal. Los faros reinterpretan el martillo de Thor mediante pequeños segmentos luminosos, aportando una expresión tecnológica sin llenar la carrocería de adornos.

De perfil aparecen unos pasos de rueda marcados, superficies limpias y un techo que puede pintarse en contraste. La línea inferior de las ventanillas asciende hacia atrás, dando al coche una postura sólida pese a su reducido tamaño.

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Los pilotos posteriores se dividen en dos zonas. Una parte rodea la luneta y otra ocupa los extremos inferiores, una solución que conserva el recuerdo de los Volvo familiares sin reproducir literalmente sus enormes luces verticales.

Un interior reducido a lo imprescindible

El salpicadero prescinde de una instrumentación separada y concentra casi toda la información en una pantalla central de 12,3 pulgadas. Incluso los mandos de los elevalunas se desplazan hacia la consola para reducir cableado y componentes en las puertas.

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La solución crea un ambiente limpio y permite utilizar materiales reciclados con texturas y colores poco habituales. Algunas superficies resultan sencillas para un coche premium, pero el diseño evita que el habitáculo parezca barato. Tiene una personalidad clara y diferente.

La segunda fila resulta suficiente para trayectos normales, aunque el espacio para las piernas no es el punto fuerte del EX30. El maletero ofrece algo más de 300 litros y se acompaña de un pequeño compartimento delantero para los cables.

Dos baterías y mucha potencia

La versión Single Motor desarrolla 272 CV. Puede utilizar una batería de 51 kWh en la configuración de acceso o una de mayor capacidad en las variantes Extended Range. Esta última permite alcanzar hasta unos 476 kilómetros homologados, según versión y equipamiento.

Por encima aparece el Twin Motor Performance, con dos motores, tracción total y más de 400 CV. Sus aceleraciones son propias de un deportivo, aunque el precio y el consumo también aumentan. La variante de un solo motor encaja mejor con la idea de un Volvo eléctrico accesible.

Las promociones pueden combinar descuentos, financiación y ayudas públicas, por lo que conviene separar siempre el precio al contado del coste total del crédito. Aún con esa precaución, las unidades de acceso reducen considerablemente la distancia frente a eléctricos generalistas bien equipados.

El EX30 no es el Volvo más espacioso ni el más lujoso. Puede ser el más adecuado para quien quiera entrar en la marca con un coche rápido, manejable y distinto. Al hacerse más accesible recupera precisamente su mejor argumento: ofrecer diseño escandinavo y prestaciones eléctricas dentro de un tamaño y un presupuesto más fáciles de asumir.