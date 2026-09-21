Más atractivo, económico y, para algunos, mejor que el Skoda Scala

Coches y Motos 21 SEP 2026 - 21:38h.

El modelo checo tiene muchos rivales, y este Kia es uno de los más duros

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El Kia Ceed lleva años demostrando que un compacto puede resultar recomendable sin recurrir a grandes experimentos. Tiene unas dimensiones fáciles de manejar, un interior que se entiende rápidamente y una gama pensada para quien busca un coche de diario sin pagar por soluciones innecesariamente complicadas. Frente al Škoda Scala, su principal baza está en ofrecer una experiencia muy completa dentro de un formato ligeramente más recogido.

El Scala responde con un maletero enorme y una habitabilidad muy bien aprovechada. Sin embargo, el Ceed puede encajar mejor cuando importan el precio, el equipamiento, la garantía y una conducción más asentada. También ofrece una imagen menos cercana a la de un pequeño familiar y algo más próxima al compacto tradicional.

Un coche sencillo de conducir y de entender

El Ceed mide aproximadamente 4,31 metros, por lo que resulta cómodo en calles estrechas y aparcamientos urbanos. La postura de conducción se encuentra con facilidad y la visibilidad es correcta. Su dirección tiene un peso natural y la suspensión consigue controlar bien la carrocería sin transmitir cada irregularidad del firme.

No pretende ofrecer el tacto de un compacto deportivo, pero sí una respuesta previsible que inspira confianza. En carretera mantiene bien la trayectoria y permite viajar con comodidad, mientras que en ciudad no transmite la sensación de estar llevando un coche más grande de lo necesario.

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El habitáculo conserva botones físicos para la climatización y accesos directos para las funciones habituales. La pantalla central ofrece conectividad y navegación según acabado, pero no obliga a entrar en varios menús para ajustar la temperatura. Esa facilidad de uso se agradece mucho después de convivir con el coche.

Equipamiento y garantía con bastante peso

Las versiones superiores pueden incorporar instrumentación digital, asistentes de aparcamiento, asientos calefactados, cargador inalámbrico y diferentes ayudas a la conducción. Kia suele agrupar estos elementos dentro de acabados bastante completos, evitando que el precio crezca mediante una larga lista de opciones.

A ello se suma la garantía de siete años o 150.000 kilómetros, conforme a las condiciones de la marca. Es una cobertura más extensa que la habitual y aporta tranquilidad a quien pretenda conservar el coche durante bastante tiempo. También puede ayudar a mantener su atractivo cuando llegue el momento de venderlo.

El maletero ofrece hasta 395 litros, una cifra inferior a los 467 litros del Scala, pero suficiente para una pareja o una familia pequeña. La abertura es amplia y los respaldos posteriores se abaten cuando hace falta cargar objetos grandes. No lidera la categoría, aunque tampoco obliga a realizar grandes concesiones.

La etiqueta ECO amplía sus posibilidades

La gama ha incluido alternativas de gasolina y versiones con hibridación ligera. El motor 1.5 MHEV de 140 CV, asociado al cambio automático de doble embrague, añade la etiqueta ECO y ofrece una respuesta adecuada tanto para ciudad como para carretera.

El Scala aprovecha mejor el espacio y continúa siendo una elección excelente para quien priorice el maletero. El Ceed tiene argumentos para superarlo como coche cotidiano por su tamaño más manejable, la facilidad de uso y una garantía especialmente extensa.

Además, su diseño ha envejecido bien. Los faros afilados, el frontal bajo y una trasera sencilla le dan una apariencia limpia que no necesita adornos excesivos. Es atractivo sin llamar demasiado la atención y completo sin encarecerse intentando parecer premium. Precisamente ese equilibrio permite que, para algunos conductores, sea una compra mejor que el Škoda.