Más atractivo, barato y, para muchos, una alternativa superior al Seat León

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 04:57h.

Kia sigue teniendo en el Ceed una buena alternativa al León

Seat tiene una nueva maravilla

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El Kia Ceed pertenece a una generación veterana, pero continúa reuniendo cualidades que explican su vigencia. Tiene un diseño limpio, un maletero de 395 litros, una garantía de siete años y promociones que rebajan su precio de entrada hasta una franja difícil de igualar por el Seat León.

Su fortaleza está en ofrecer un compacto tradicional bien resuelto. No pretende parecer un SUV ni obliga a aceptar una cabina dominada completamente por superficies táctiles. Para quien busque espacio, equipamiento y facilidad de uso a un coste contenido, puede resultar una alternativa superior.

Una carrocería que ha envejecido con dignidad

El frontal incorpora la parrilla característica de Kia, faros de formas angulosas y unas entradas inferiores que aportan anchura. Los acabados GT-Line añaden paragolpes específicos, detalles oscuros y llantas mayores, aunque incluso las versiones sencillas conservan una apariencia equilibrada.

De perfil mantiene las proporciones clásicas de un compacto europeo: capó corto, techo ligeramente descendente y un portón bastante vertical. Esa forma permite aprovechar las plazas posteriores y el maletero sin convertir el coche en una caja aburrida.

El León tiene un aspecto más afilado y una iluminación posterior muy reconocible. El Ceed responde con un diseño menos condicionado por las modas y con mandos interiores más fáciles de comprender. Esa naturalidad le queda especialmente bien a un coche destinado al uso diario.

Espacio suficiente sin crecer de más

Con 4,31 metros, el Kia resulta manejable en ciudad y ofrece una cabina adecuada para cuatro adultos. El maletero alcanza 395 litros en las versiones de gasolina, una cifra capaz de asumir las necesidades habituales de una familia pequeña.

Los asientos posteriores se abaten para transportar objetos voluminosos y el portón deja una abertura amplia. Quien necesite más capacidad dispone de la carrocería Tourer, aunque el cinco puertas conserva un equilibrio más atractivo entre tamaño y utilidad.

Dentro hay una pantalla multimedia con conectividad, instrumentación fácil de leer y botones físicos para la climatización. Los acabados superiores pueden añadir asientos calefactados y ventilados, equipo de sonido, asistentes de aparcamiento y ayuda a la conducción en autopista.

Precio competitivo y siete años de respaldo

La gama española contempla motores de gasolina y versiones microhíbridas. El 1.5 MHEV de 140 CV utiliza una transmisión automática de doble embrague, obtiene la etiqueta ECO y ofrece prestaciones suficientes para carretera.

También existen variantes más sencillas de 100 CV, que reducen el coste de acceso. Las promociones publicadas durante septiembre pueden situar el Ceed desde unos 20.560 euros, aunque esa cantidad está sujeta a condiciones comerciales. Comparando ofertas equivalentes, mantiene un posicionamiento agresivo frente al León.

La garantía de siete años o 150.000 kilómetros, conforme a las condiciones de Kia, aporta otro motivo para elegirlo. Además, puede transferirse al siguiente propietario si el coche se vende antes de que finalice la cobertura.

El León destaca por comportamiento y por una gama electrificada más amplia. El Ceed resulta superior para quien valore un precio ajustado, mandos sencillos, buen maletero y una garantía extensa. Puede que ya no sea el compacto más nuevo, pero sigue resolviendo mejor que muchos rivales las necesidades que se repiten cada día.