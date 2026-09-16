Más bonito, accesible y, sin duda, una opción mejor que el Opel Astra

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 03:39h.

La marca coreana llega con un K4 que ya es uno de los compactos más atractivos

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El Kia K4 llega a España para ocupar el espacio del Ceed con una receta mucho más ambiciosa. Mide aproximadamente 4,44 metros, ofrece hasta 438 litros de maletero y estrena una cabina con tres pantallas. Su precio parte de 26.650 euros, una cifra que lo convierte en una alternativa muy seria al Opel Astra.

La ventaja del Kia aparece especialmente al combinar diseño, habitabilidad y equipamiento. El Astra actual es un compacto competente, pero su carrocería lleva varios años en el mercado. El K4 parece más nuevo porque juega con unas proporciones atrevidas, luces verticales y un pilar trasero que esconde los tiradores de las puertas.

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Una imagen que se sale del molde europeo

El frontal del K4 mezcla líneas horizontales con unos faros colocados cerca de los extremos. Las luces diurnas bajan hacia el paragolpes y consiguen que el coche parezca más ancho. No utiliza la clásica parrilla central de un compacto de gasolina, lo que le da cierto aire de eléctrico.

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La vista lateral es su zona más peculiar. El techo cae suavemente hacia atrás, pero no reduce en exceso la altura de las plazas posteriores. Los tiradores traseros quedan disimulados junto al pilar y las formas de los pasos de rueda aportan un aspecto robusto.

Detrás, los pilotos dibujan una L invertida y recorren buena parte del portón. El alerón superior y la zona inferior oscura añaden un punto deportivo sin necesidad de montar un enorme difusor falso.

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Más espacio donde realmente se utiliza

El maletero puede alcanzar 438 litros, una cifra superior a la de muchas versiones del Astra. Las plazas posteriores también destacan por el espacio para las piernas, beneficiándose de una carrocería larga y una distancia entre ejes bien aprovechada.

La disposición del salpicadero combina una instrumentación de 12,3 pulgadas, una zona de 5,3 pulgadas para climatización y otra pantalla multimedia de 12,3 pulgadas. A pesar de esa digitalización, Kia mantiene algunos mandos directos para facilitar el uso.

Dependiendo del acabado puede incorporar asientos calefactados y ventilados, llave digital, proyección de información, cámaras y actualizaciones remotas. La garantía de siete años continúa siendo un argumento importante frente a las coberturas habituales del segmento.

Cinco mecánicas y un precio competitivo

La gama contempla motores de gasolina y alternativas con hibridación ligera. El 1.0 T-GDi MHEV desarrolla 115 CV y puede asociarse a cambio manual o automático de doble embrague. Por encima, el 1.6 T-GDi ofrece 150 o 180 CV con transmisión automática.

Kia también ha anunciado una versión híbrida completa, destinada a ampliar la gama para quienes prioricen consumo urbano y etiqueta ECO. La disponibilidad concreta dependerá del momento de comercialización y del acabado elegido.

El Opel Astra puede responder con mecánicas híbridas, enchufables y eléctricas, pero una parte importante de su gama se mueve por encima del precio de acceso del Kia. Su maletero también cambia considerablemente según la propulsión.

El K4 resulta mejor para quien busque un compacto amplio, equipado y con una imagen verdaderamente nueva. Ofrece más espacio del esperado, una garantía extensa y tecnología de categorías superiores sin abandonar una tarifa razonable. Frente a un Astra correcto pero ya conocido, el Kia aporta frescura y una relación entre tamaño, dotación y precio más difícil de igualar.