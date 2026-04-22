Vas a querer, sólo verlo, el nuevo Kia perfecto para familias

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 03:22h.

El relevo del Kia Ceed ya se puede comprar en España

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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El Kia K4 llega para sustituir al conocido Ceed. Es más moderno, más tecnológico y más atractivo. Es un compacto pensado para todo. Para el día a día. Y también para viajar en familia. Un coche equilibrado. Y muy completo en todos los sentidos.

Desde el primer vistazo, el diseño sorprende. Sigue el nuevo lenguaje de Kia. Con líneas tensas. Y una firma lumínica muy marcada. Es diferente a modelos como el Volkswagen Golf o el Toyota Corolla. Más atrevido. Más juvenil. Y con una presencia muy moderna.

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El nuevo Kia K4 ya se puede comprar en España

Sus medidas lo sitúan en el corazón del segmento. Con 4.440 mm de largo y una batalla de 2.720 mm. Esto permite un interior amplio. Cómodo. Bien aprovechado. Hay buen espacio en las plazas traseras. Y un maletero de 328 litros que puede crecer hasta 1.107 litros. Suficiente para un uso familiar real.

En marcha, destaca por su equilibrio. Es cómodo. Y fácil de conducir. La gama mecánica arranca con el motor 1.0 T-GDI de 115 CV. Entrega 200 Nm de par máximo. Va asociado a un sistema MHEV. Y a una caja manual. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,2 segundos. Alcanza 186 km/h. Y homologa 5,7 l/100 km. Eficiente. Y con etiqueta ECO. Arranca en 26.250 euros.

Disponible en tres versiones mecánicas y con tres acabados

El siguiente escalón es el 1.6 T-GDI de 150 CV. Con 250 Nm de par máximo. Ya con cambio automático. Mejora las prestaciones. Hace el 0 a 100 km/h en 9,1 segundos. Y llega a 207 km/h. El consumo se queda en 6,3 l/100 km. Es la opción más equilibrada de la gama. Empieza en 29.250 euros.

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Por encima, aparece otra variante del 1.6 T-GDI. Con 265 Nm de par máximo. También con cambio automático. Es más rápida. Más contundente. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Y alcanza 210 km/h. El consumo es de 6,4 l/100 km. Ideal para quien busca más prestaciones sin renunciar al confort. Arranca en 34.350 euros y solo está disponible con el acabado GT-Line.

El equipamiento es otro punto fuerte. Desde el acabado Drive ya incluye mucho. Pantalla curva de 12,3 pulgadas. Navegador con Kia Connect. Android Auto y Apple CarPlay. Cámara trasera. Sensores. Llave inteligente. En conjunto, el Kia K4 ofrece tecnología, eficiencia y versatilidad. Y por eso, se posiciona como uno de los compactos más completos del momento.